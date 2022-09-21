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عمر شويل - جدة إذا كنت تتسائل كيف اتواصل مع مؤسسة التقاعد؟ فنحن سوف نعطيك الإجابة المطلوبة وبشكل دقيق، حيث أن مؤسسة التقاعد في السعودية عملت على توفير بعض الأرقام التي يمكنك التواصل من خلالها مع المؤسسة بكل سهولة، فأياً كانت الخدمات التي كنت بحاجة إليها فيمكنك التواصل مع المؤسسة عبر هذه الأرقام وسوف توفرها لك، ونحن اليوم سوف نعرض لك كل الأرقام الخاصة بالمؤسسة.

كيف اتواصل مع مؤسسة التقاعد؟

إذا كان لديكم أي استفسارات أو طلبات أو شكاوى للمؤسسة العامة فهناك اختيار وهو الذهاب إلى المقر الرئيسي للمؤسسة، وهو موجود في مدينة الرياض شارع الملك سعود في جنوب المستشفى العسكرية، ومن المهم أن تكون زيارتك في أثناء ساعات العمل الرسمية للمؤسسة، والتي تبدأ من ٨ صباحاً وتنتهي ٤ مساءاً.

أرقام هواتف مؤسسة التقاعد

كما ذكرنا لك في مقدمة الموضوع أن المؤسسة عملت على وضع أرقام تليفونية تستطيع التواصل من خلالها، وهذه الأرقام تكون:

الإتصال على خدمة العملاء من خلال الرقم المجاني ٨٠٠١٣٤٣٣٤٤.

يمكنك أن تتواصل مع المؤسسة من خلال رقم الفاكس الخاص بها، والذي يكون ٩٦٦١١٢٦٦٨٩٠٠.

هناك رقم هاتف أيضاً خاص بالمؤسسة يمكنك أن تتواصل من خلاله، وهو يكون ٩٩٦٦١١٨٠٨٧٧٧٧+.

يمكن للعميل أن يتواصل بالمؤسسة من خلال حساب تويتر الخاص بها والذي سوف تجده بكل سهولة.

كيفية التسجيل في مؤسسة التقاعد

تعرف الآن على خطوات بسيطة تستطيع من خلالها التسجيل في مؤسسة التقاعد:

الدخول أولا على الصفحة الرئيسية الخاصة بالمؤسسة.

القيام بإدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة عن المستخدم.

كتابة رقم الهوية صحيحاً.

كتابة تاريخ الميلاد صحيحاً.

كتابة رقم الهاتف الخاص بك للتمكن من التواصل معك من قِبل المؤسسة.

إدخال رقم سري جديد.

سيصلك عبر الهاتف كود سري وسوف تقوم بإدخاله من أجل تأكيد كلمة السر.

وبذلك تكون انتهت عملية التسجيل في المؤسسة.

الآن أنت تستطيع التواصل مع المؤسسة بكل سهولة بعد أن قمنا بالإجابة على سؤالك كيف اتواصل مع مؤسسة التقاعد؟ سواء من خلال الذهاب إلى المقر الرئيسي لها أو الإتصال بالأرقام التليفونية التي وضعتها المؤسسة