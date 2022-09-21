نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 خطوات تمكنك من التقديم على الوظائف الحكومية جدارة عبر رابط منصة مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد أن يتعرف بعض الأشخاص عن التقديم على الوظائف الحكومية جدارة، وكافة التفاصيل عنها سواء من شروط التقديم أو رابط التقديم عليها أو حتى الطريقة المتبعة للتقديم عليها، حيث متوفر بها مختلف التخصصات التي تناسب فئات كثيرة من الخريجين، وتعتبر منصة جدارة من أهم أنظمة التي قدمتها وزراة الموارد البشرية بالمملكة للمواطنين، لذا سنتعرف على كل ما يفيد التقديم على الوظائف الحكومية، وتتيح منصة مسار عبر بوابة جدارة بلس إمكانية التقديم على العديد من الوظائف منها وظائف وزارة الخارجية، وكذلك وظائف وزارة التجارة.

التقديم على الوظائف الحكومية جدارة

لا يحتاج التقديم على الوظائف الحكومية جدارة على التفكير أو التعب الكثير، ولكن يجب أن يتبع الشخص ما نسرده في الخطوات المقبلة:

الدخول على رابط منصة جدارة + منصة مسار https://masar.gov.sa.

يرجى لأي متقدم أن يسجل عملية الدخول من خلال إدخال كلا من الأتي: الجنس، رقم المرور، رقم الهوية، رمز التحقق.

ثم الدخول على الحساب.

وبها تتجه إلى صفحة جدارة الرئيسية.

لنجد خانة بها كلمة ” أريد التقديم على وظائف”.

اضغط عليها.

لنجد أمامنا صفحة تسجيل من يريد الوظيفة لبيانته، عليه بتسجيل جميعها.

ثم تسجيل الرغبات الوظيفية.

من خلال تحديدها من أيقونة “إضافة”.

ويمكن كتابة بعضها في قائمة تسجيل رغبات المتقدم للوظائف.

ثم حفظ.

شروط التقديم على بوابة جدارة نظام مسار 1444

حددت منظمة التوظيف بالمملكة عدة شروط لأي شخص يريد وظائف جدارة، وعليه الإطلاع عليها قبل حتى فتح رابط منصة مسار وهي:

لا يجوز لأي متقدم حاصل على مؤهله الدراسي من خارج المملكة أن يقدم فيها.

يجب على المتقدم أن يكون دخل الامتحان المهني الخاص بخريجي الكليات ونجح فيه.

في حالة رغبة المتقدم الحاصل على شهادته من خارج المملكة التقدم فيها، عليه بعمل معادلة أولا من وزارة التعليم حتى يستطيع أن يقدم عليها.

تحضير كافة المستندات التي تطلب منه وتقديمها وقت فتح باب التقدم.

وفي النهاية يجب أن ينجح في آخر خطوة في التقديم على تلك الوظائف وهي المقابلة الشخصية.

يوجد على جدارة كل الوظائف التي يتم الإعلان عنها سواء أكانت إدارية أو تعليمية أو غيره، وتم تفعيلها منذ العام الماضي، ولكنها كانت خطوة ناقلة في عمليات التوظيف وربط الأجهزة الحكومية ببعضها البعض، كما أنها وفرت فرصة التواصل مع جهة التوظيف والمتقدم عن بعد.