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عمر شويل - جدة تستعد جميع أرجاء المملكة العربية السعودية للإحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 تحت شعار “هي لنا دار”، بمظاهر الفرح والفخر الإنتماء، حيث ستضيء الألعاب النارية سماءها وتزين الأضواء أبراجها وشوارعها، ويحظى الجميع بأجواء مميزة من خلال مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والتقليدية والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى العروض الجوية والبحرية التي تشهدها عدد من مدن المملكة احتفاء بالانجازات التي حققتها على مدار إثنين وتسعين عاًما.

برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني السعودي الـ 92 لعام 1444

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني السعودي الـ92 تحت شعار “هي لنا دار” والتي تضمن كوكبة كبيرة من الفعاليات والأنشطة المميزة احتفالا بهذا اليوم الخالد. ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم الوطني الـ 92 لمدة 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري.

المناطق التي تشهد الأحتفال باليوم الوطني السعودي 92

وتشهد عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية للاحتفالات الوطنية الكبرى، وتأتي في مقدمتها العروض الجوية والبحرية المهيبة التي ستنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق في واحد من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، تحت شعار: “تحية وطن”؛ لترسم في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي. ثم تأتي العروض الجوية والبحرية في مقدمة فعاليات وأنشطة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 92، تحت عنوان “تحية وطن” في أكثر من مدينة سعودية، والتي ستنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق في واحد من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، لترسم في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي. وتنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى عشرة أيام عروضًا جوية بطائرات “تايفون”، و “ف – 15 إس”، و “تورنيدو”، و “ف – 15 سي” في 14 مدينة، ومشاركة القوات البحرية الملكية السعودية، بمسيرة وطنية تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّاله، إضافة إلى استعراض بحري بالقطع البحرية الحديثة، واستعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، واستعراض جوي بالطائرات العامودية.