نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مطالبات الشورى ما حقيقة إلغاء رسوم العمالة المنزلية السنوية لأكثر من أربعة عمال؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد أن يتعرف أي مواطن يريد أن يستقدم بعض المرافقين عن حقيقة إلغاء رسوم العمالة المنزلية السنوية، نظرا لأنه في السنواات الماضية فرضت زيادة على تلك الرسوم، لذا ثبتت الحكومة تلك الرسوم لفترة وأخبرت بها مواطنيها ولكن يوجد بعض الفئات من المرافقين لتلك العمالة هم المعفيين من دفع تلك الرسوم وسوف نتعرف عليهم، وعلى قيمة الرسوم لكل عامل، وكان مجلس الشورى في المملكة قد توجه بمطالبات إلى وزارة الموارد البشرية تدعوهم إلى إلغاء الرسوم السنوية الخاصة بالعمالة المنزلية التي يزيد عددها عن أربعة، وتقوم وزارة الموارد البشرية في الوقت الراهن بدراسة مطالبات مجلس الشورى.

حقيقة إلغاء رسوم العمالة المنزلية السنوية

توفر بوابة مقيم من خلال الانترنت التعرف على أي رسوم للمرافقين، سواء أكانت العمالة أو حتى غيرهم من المرافقين، حيث تزيد الحكومة من رسوم المرافين كل سنة، ولا يدري أحدا بها، لذا خصصت تلك البوابة لذلك، أما بالنسبة لرسوم العمالة المنزلية السنوية نفسها، فهي لم تلغى حتى الآن وتحسب من العمال الخامس لأي مواطن سعودي، بمبلغ 9600 ريال بشكل سنوي، ولكن وزارة الموراد البشرية رأفت بحال الحالات الاستثنائية مثل أصحاب الأمراض الممزمنة من كبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة من هذا القرار، وسيتم تطبيق هذا القرار في الحادي عشر من مايو القادم.

رسوم المرافقين مع العمالة الوافدة في السعودية 1444

ثبتت الحكومة الرسوم التي وضعتها على أي فرد مع العمالة المنزلية منذ عام 2017، وكان 100 ريال للفرد الواحد بشكل شهري، ولكنه تم زيادتها في عام 2020 مع زيادة الأعباء الإقتصادية على المملكة والظروف التي كانت قد مرت بها إلى 400 ريال، وقد نوهت من قبل أنه لا يوجد أي أساس لما يخص حقيقة إلغاء رسوم العمالة المنزلية السنوية، أو حتى زيادتها، ولكن يوجد بعض المرافقين لتلك العمالة معفيين منها وهم:

أي أرملة من الجنسية السعودية.

إذا كانت زوجة أولى للمقيم، وأولادها من دون الثمانية عشر عام.

إذا كانت للزوجة السعودية أبناء، ولكن من غير سعودي.

العمالة المنزلية.

أي شركة يعمل بها عدد لا يزيد عن خمسة أفراد، غير ملزمة بدفع رسوم لمرافقيها.

المواطنين المسجلين في دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينهم البحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، وعمان.

أي طالب يعاني من أي إعاقة ببصره.

ولكل من يريد تسديد الرسوم الخاصة بمرافقي العمالة عليك الدخول على منصة الراجحي، والتسجيل عليها، ويكون الدفع من خلالها.