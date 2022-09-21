نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رابط حجز موعد تصديق وزارة الخارجية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد تصديق وزارة الخارجية 1444 واحد من اهم الروابط التي طرحتها المملكة العربية السعودية من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين حيث يمكن أن تقوم بحجز موعد للتصديق على الوثائق من خلال جوالك.

تُعد خدمة التصديق على الوثائق واحدة من أهم الخدمات التي تمنحها المملكة حيث تساعد الوثائق الموثقة على تسهيل الحصول على كافة الموافقات ويمكن التعامل في أي مصالح أو هيئات بطريقة بسيطة وسوف نوضح عبر السطور التالية رابط حجز موعد تصديق وزارة الخارجية 1444 وكذلك طريقة الحجز بالخطوات.

رابط حجز موعد تصديق وزارة الخارجية 1444

أعلنت وزارة الخارجية من خلال موقعها الرسمي عن إمكانية تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر الموقع الرسمي الخاص بها ويمكن الاستفادة من الخدمات المقدمة في أي وقت فقط ادخل على رابط وزارة الخارجية واختر الخدمة التي ترغب في الاستفادة منها وحدد الهدف من زيارتك للموقع واتبع الخطوات.

خطوات حجز موعد تصديق وزارة الخارجية 1444

يمكن تقديم طلب حجز موعد وزارة الخارجية من أجل التصديق على الوثائق عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خانة حجز موعد.

اختيار بدء الخدمة من الخيارات الظاهرة أمامك.

تسجيل رقم الهوية في حالة المواطن أو رقم الإقامة للوافدين.

سجل رقم طلب التصديق في الموضع المخصص.

انقر على خانة الدخول.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة تعبئة البيانات الشخصية سجل كافة البيانات المطلوبة.

سجل نوع الوثائق التي ترغب في التصديق عليها وعددها.

اختر تاريخ الموعد والوقت للحجز.

اختر طريقة تسديد الرسوم المطلوبة وسدد المبلغ المطلوب.

اطبع طلب التقديم.

طريقة حجز موعد وزارة الخارجية عبر أبشر

بالإضافة إلى الطريقة الأولى التي وضحناها يمكن أن تقوم بحجز موعد للتصديق على الوثائق في وزارة الخارجية عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية: