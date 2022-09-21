نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اليوم الوطني السعودي 1444 وأهم العروض والاحتفالات المتواجدة لتلك المناسبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى اليوم الوطني السعودي 1444 ، تستعد المملكة للاحتفال باليوم الوطني السعودي تلك المناسبة الوطنية التي يحتفل بها كافة المواطنين المتواجدين بداخل السعودية، والذي يحين موعده في 23 سبتمبر من كل عام، وذلك اليوم هو ذكرى توحيد المملكة وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها، على يد مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود، وحددت الهيئات الحكومية اليوم الوطني إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفي هذا اليوم أيضًا تتنافس كافة المؤسسات والمتاجر والمولات لعمل العروض والاحتفالات والفعاليات للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وتمتد الإجازة إلى ثلاثة أيام لدى العديد من القطاعات للمواطنين السعوديين لمساعدتهم في الاحتفال والاستفادة بعروض اليوم الوطني.

متى اليوم الوطني السعودي 1444

يأتي اليوم الوطني السعودي يوم الجمعة القادم، ولذلك قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أن تكون الإجازة الخاصة بالمواطنين بداي من يوم الأربعاء والخميس أي 21/22 من شهر سبتمبر وذلك لكافة العاملين في القطاعات المتنوعة وأيضًا المدارس والجامعات، ويكون العاملين في القطاع الخاص لهم هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر حسب بيان وزارة الموارد البشرية، وأعلنت الهيئة العامة للترفيه إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي ال 92 وشعاره عبارة ” هي لنا دار”.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

من المقرر إقامة العديد من العروض احتفالًا باليوم الوطني في المملكة حيث تقوم القوات الجوية الملكية السعودية بتنفيذ عروض جوية على مدى عشرة أيام بطائرات تايفون وتورنيدو في سماء 14 مدينة بالسعودية، كما ستشارك القوات البحرية الملكية السعودية سوف تشارك بمسيرة وطنية بها عربات عسكرية واستعراض بزوارق مجموعة الأمن البحرية مع استعراض جوي بالطائرات العمودية احتفالًا بتلك المناسبة التي تملئ شوارع المملكة بالفرحة.

احتفالات المدارس في السعودية

أعلنت مدارس البنين والبنات اعتبارًا من الأحد القادم بدء فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، حيث حددت وزارة التعليم أن يكون الاحتفال على مدار 5 أيام، ويضم الاحتفال في كافة أرجاء المملكة فعاليات وعروض ضخمة، بعد أن تم تصميم الشعار اللفظي بعنوان هي لنا دار ليوضح الهوية السعودية وانتماء المواطنين لها وطموحهم لتحقيق رؤية المملكة الجديدة 2030، وتصدر شعار اليوم الوطني باليوم الأخضر وعبارة فداك روحي يا وطني لتوضح الاعتزاز بالانتماء، وليس هذا فقط بل يحمل الشعار عدد من الرسومات حول المشاريع التي سيتم تنفيذها لتحقيق النهضة الشاملة.