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عمر شويل - جدة كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي من الأسئلة الهامة التي تصل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على الرقم الخاص بالمتقدم والذي يمكن من خلاله الاستعلام من جديد أو إعادة تحديث البيانات، وتوفر وزارة التنمية الاجتماعية ألية البحث والاستعلام، كما تقوم عبر منصتها الرسمية على تويتر يوميا بالإعلان عن أخر أخبار الضمان وابرز الأسئلة التي تصل إليها عبر رقم الضمان المجاني وخدمة صوتك مسموع وغيرها.

رواتب الضمان المطور ومواعيد الصرف

أقرت وزارة التنمية الاجتماعية عبر المنظومة الجديدة التي أطلقت عليها الضمان المطور بالعديد من التحديثات فيها والتطويرات الكبيرة كذلك، حيث اقرت ما يلي:

ألية جديدة لاحتساب الدخل الشهري للفرد والاسرة بحد أدنى للفرد 550 ريال وللأسرة 1100 ريال.

قامت بشمول المطلقات والارامل والمهجورات كفرد مستقل.

تم شمول الموظفين أيضا ممن لهم الحد الأدنى للراتب وهو الحد المانع للضمان.

قامت الوزارة بتغيير مواعيد الصرف لتكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي، بعد توحيد مواعيد الصرف جميعها.

كيف اطلع رقم الضمان المطور الخاص بي SSO.hrsd.gov.sa موعد راتب أكتوبر 2022

ويكون التسجيل الجديد من خلال الرابط الجديد للوزارة وتم التخلي تدريجيا عن الرابط القديم، وذلك في خلال الفترة التي ينتهي فيها التسجيلات الجديدة والمؤهلين الجدد للضمان، ليتم إيقاف الرابط القديم والعمل على الرابط المطور فقط أو يتم الدخول عبر المنصة الوطنية الموحدة أو حساب الفرد على أبشر.

كيف أعرف أني مسجل في الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل في الرابط الجديد للضمان المطور في الموعد الذي أعلنت عنه وزارة التنمية الاجتماعية، كما يقوم المسجلين من قبل بتحديث البيانات الخاصة بهم للانتقال المباشر إلى الرابط الجديد، وكانت الوزارة تقوم بالإعلان عن نتائج الأهلية في نهاية كل شهر عربي بينما أصبحت تعلن عن نتائج الاهلية قبل الإعلان عن راتب الضمان بأسبوع، وذك بعد أن قامت بتوحيد العمل بين المنصات والوزارات لتيسير العمل وتسريع الوقت.

كيف أعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي

يتم الدخول مباشرة على رابط وزارة الموارد البشرية عبر المنصة الوطنية الموحدة. يقوم باختيار الدخول عبر أفراد. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية مباشرة. يقوم بعدها بتسجيل الرقم السري بالحقل المخصص له. يتم تسجيل الدول بعد ذلك. يقوم باختيار خدمة “معاش الضمان”. يتم بعدها اختيار أيقونة “حالو خدمة المستفيد”. تظهر جميع بيانات المستخدم في الصفحة الشخصية له. ثم يظهر كذلك رقم الضمان المطور الخاص به. يتم التقدم على المعاش من خلال الإجابة على سؤال “كيف أعرف رقم الضمان المطور الخاص بي”. كما تتيح وزارة التنمية الاجتماعية خدمة التعرف على رقم الضمان الخاص بالمستفيد من خلال الاتصال بموظفي الوزارة والاستعلام عن رقم الضمان، ويكون الرقم المجاني الموحد هو 19911.

موعد صرف راتب الضمان المطور لاستحقاق شهر أكتوبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المقرر للصرف شهريا للمؤهلين في رواتب الضمان المطور، بالنظام القديم والجديد، حيث أقرت توحيد مواعيد الصرف كما أقرت التقويم الميلادي من مواعيد الصرف، ليكون موعد الصرف في العاشر من أكتوبر 2022، ويتم تقديم هذا الموعد يوم أو تأخيره ليوم في حال تصادف مع أيام عطلة.