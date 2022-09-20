نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في خدمات التأهيل الشامل وموعد نزول الرواتب لهذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في خدمات التأهيل الشامل والتي يستفيد منها عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن خطة الدولة في تأمين وتوفير حياة كريمة لذوي الهمم ومساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة.

خدمات التأهيل الشامل

برنامج تكافلي أطلقته الحكومة السعودية لمساعدة ذوي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة الجسدية التي تسببت في منعهم من مزاولة العمل، لذلك تقوم الوزارة بصرف راتب شهري لتوفير حياة كريمة لهم.

طريقة التسجيل في خدمات التأهيل الشامل

تولي الدولة السعودية ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام كبير ولذلك أتاحت العديد من الخدمات للحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة للتنقل، ولذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأنه يُمكن التسجيل عبر الموقع الرسمي لها وذلك عبر الخطوات الآتية :-

أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

من القائمة الرئيسية يتم الضغط على خدمات وزارة الموارد البشرية.

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

يظهر عدد من الخيارات يتم الضغط على الإعانة المالية للمواطنين ذوي الإعاقة.

يتم الانتقال بعدها إلى صفحة جديدة بها نموذج لتعبئة البيانات الشخصية.

بعد تدوين كافة البيانات يتم الضغط على تقديم طلب.

موعد نزول راتب التأهيل الشامل

ظن الكثيرون بأنه سيتم تقديم ميعاد صرف راتب التأهيل الشامل بمناسبة اليوم الوطني لكن أعلنت وزارة الموارد البشرية بأن سيتم صرف راتب التأهيل الشامل يوم الاثنين القادم الموافق 26 من شهر سبتمبر الحالي، حيث أن ميعاد صرف الراتب ثابت ويكون يوم 26 من كل شهر ميلادي.

شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل

فيما يلي نوضح شروط الحصول على راتب وفقًا لما أعلنته الوزارة وهي كالآتي :-