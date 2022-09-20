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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الدعم السكنى 1444 لكل المستحقيين على موقع وزارة الاسكان sakani.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة من اكثر المواضيع اهمية فى داخل المملكة العربية السعودية انه شروط الحصول على الدعم السكنى لعام 1444 لكل المستحقيين والمستفيدين من على الموقع الرسمى لوزارة الاسكان حيث تقدم الوزارة دعم لعدد كبير من الشعب فى داخل المملكة العربية السعودية بشكل شهرى ويزداد البحث فى الوقت الحالى حول ذلك الامر بكثرة نظرا لاهميته فى وسط فئات الشعب السعودى ويعد الدعم السكنى هى واحدة من طرق المساعدات المادية التى تقدمها الحكومة فى داخل المملكة العربية السعودية من اجل مساعدة المواطن فى العيش بصورة افضل وفى حياة مستقرة ونستعرض لكم الان شروط الحصول على الدعم السكنى لعام 1444هـ كذلك طرق الحصول عليه من موقع الرسمى لوزارة الاسكان
شروط الحصول على الدعم السكنى 1444
عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز ننشر لكم الان شروط الحصول على الدعم السكنى لعام 1444 هـ حيث حددت وزارة الاسكان فى المملكة العربية السعودية عن بعض من الشروط من اجل الحصول على اهلية صرف الدفعات الجديدة من الدعم السكنى لعام 1444 وتلك الشروط هى :-
- اولاً يجب أن يكون المستحَق سعودي الجنسية وأيضًا كافة الأفراد بالأسرة
- ثانياً لا يزيد عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 25 عاما.ً
- ثالثاً يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة والفترة بحد أدنى ثلاث أشهر.
- رابعاً لا يكون لدي الفرد المتقدم مسكن ملك له في أي مكان داخل السُّعُودية.
- خامساً يجب ألا يحصل الفرد على دعم مادي من أي برامج أخرى تقدمها المملكة
المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الدعم السكني
اعلنت وزارة الاسكان ايضا حول المستندات المطلوبة من اجل التقديم للحصول على اهلية صرف الدعم السكنى الدفعات الجديدة وتلك المستندات هى :-
- مفردات المرتب.
- جميع الأوراق الخاصة وزارة الإسكان.
- السجل المدني الخاص بالعائلة.
- يشترط للنساء من المطلقات والأراملة تقديم الأوراق الخاصة بالإعالة
واشاد عدد كبير من المواطنين فى داخل المملكة العربية السعودية بكل المساعدات والدعم التى تقدمه الحكومة من اجل مساعدة المواطنين وتيسير الامور عليهم فى الفترة الحالية وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والذى يسعى ويهدف دائما الى مصلحة المواطن السعودى .
طريقة الاستعلام عن الدعم السكنى 1444
ننشر لكم الان طريقة الاستعلام عن الدعم السكنى لعام 1444 وتلك الطريقة هى :-
- الخطوة الاولى تسجيل الدخول عبر منصة سكني الإلكترونية من خلال الرابط التالى (sakani.sa).
- الخطوة الثانية تسجيل الدخول بواسطة رقم الهوية للمتقدم.
- الخطوة الثاثة الضغط على مربع أنا لست روبوت. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية
- الخطوة الرابعة من الاختيارات الظاهرة يتم تحديد الاستعلام برقم الهوية الوطنية
- الخطوة الخامسة الضغط على زر خدمة التحقق. تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- الخطوة السادسة النقر على أيقونة استعلام ومن ثم يتم الاستعلام عن الدعم السكنى بكل سهولة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الحصول على الدعم السكنى 1444 لكل المستحقيين على موقع وزارة الاسكان sakani.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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