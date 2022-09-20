نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 1444 رابط تقديم جديد sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر شروط قرض الأسرة كأحد منتجات الأفراد المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف سابقاً”، حيث يتم منح تمويل الأسرة للأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض من أجل مساعدتهم على تحمل التكاليف والأعباء الحياتية، ويتيح موقع البنك الإلكتروني sdb.gov.sa أمام المواطنين والمواطنات إمكانية تقديم تمويل الأسرة برسوم خدمة مجانية.

ويتم تقديم طلب تمويل اجتماعي من خلال رابط التقديم الإلكتروني لبرامج التمويل من بنك التسليف، ويجب على العميل قبل البدء في التقديم القيام بقراءة الشروط والالتزامات المتعلقة بنظام التمويل الاجتماعي، وذلك من أجل التأكد من مطابقة العميل للشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل من البنك، ومن خلال موقع ثقفني نوفر شروط تمويل الأسرة، إلى جانب رابط التقديم على تمويل الأسرة الرسمي.

شروط قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

يتيح بنك التنمية الاجتماعية العديد من المنتجات التمويلية التي يمكن الحصول عليها في حال توفرت الشروط الواجب توافرها في العميل المتقدم للحصول على التمويل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ولكن يجب على العميل تسجيل حسابه في خدمة تقديم التمويل الاجتماعي الإلكتروني وسوف يكون لدى العميل القدرة على التسجيل في برنامج واحدٍ من برامجه التالية:

تمويل الأسرة.

تمويل الزواج.

تمويل الترميم.

آهل.

كنف.

وبعد أن يتم تقديم طلب التمويل للحصول على المنتج التمويلي المرغوب فيه، فيجب على الكفيل الدخول إلى بوابة بنك التنمية الاجتماعية الإلكترونية والموافقة على طلب الكفالة، وسيتم مراجعة وتدقيق الطلب من جانب الخدمة، ثم يتم تحديد الحالة بشكل مباشر بعد التسجيل في التمويل، وتتمثل شروط تمويل الأسرة العامة ومتطلبات التقديم في التالي:

يجب ألا يتجاوز عمر طالب القرض 70 عام. يجب ألا يزيد دخل المقترض الشهري عن 14.500 ريال. لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال. يتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفرادها. الابن الذي لم يتجاوز سن الرابعة والعشرين يتم احتسابه ضمن أفراد الأسرة، ويشترط لذلك ألا يكون موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن متزوجةً أو موظفةً. يتيح البنك للمرأة المتوفر لديها شروط قرض الأسرة إمكانية التقدم بطلب تمويل الأسرة في حال كانت مطلقةً أو أرملةً وتعول طفلاً فأكثر.

خطوات تقديم تمويل الأسرة 1444

يتيح بنك التنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على منتج تمويل الأسرة الموجه للأسر ذات الدخل الشهري المنخفض أو المتوسط بشكل إلكتروني عن طريق تسجيل دخول موقع بنك التنمية الإلكتروني أولاً، فمن يرغب في الإطلاع على خطوات تقديم قرض الأسرة يمكنه ذلك من خلال التالي:

دخول الموقع الإلكتروني باتباع رابط بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول ( sdb.gov.sa ) أو عن طريق تطبيق الجوال.

) أو عن طريق تطبيق الجوال. اختيار المنتج التمويلي “أفراد” ثم “تمويل الأسرة”.

النقر على “التقديم الإلكتروني”.

تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية – كلمة المرور) المُستخدمين في بوابة النفاذ الوطني.

في حال عدم وجود حساب مُسبق، فيجب إنشاء حساباً جديداً من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين في نظام “أبشر”.

اختر “طلب الحصول على تمويل جديد”.

اختر البرنامج التمويلي، ثم انقر على أيقونة “تقديم”.

شاهد الفيديو ثم أجب على الأسئلة المعروضة.

مشاهدة “نتيجة الاختبار” بعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة.

دخول الخدمة من خلال النقر على تقديم قرض الأسرة.

قراءة التعهد ثم وضع علامة صح على الأيقونة ثم اختيار الفرع التابع له.

تعبئة البيانات الشخصية وتحديد الغرض من التمويل.

النقر على التعهد ثم “حفظ”.

تعبئة بيانات التعهد الخاصة بالعمل.

تحديد قيمة مبلغ التمويل.

طباعة النماذج وتعبئتها ثم إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني.

يمكنك الإطلاع على حالة الطلب من خلال صفحة البنك الرئيسية بعد تسجيل الدخول.

يجب مراجعة شروط قرض الأسرة أو تمويل الأسرة قبل التسجيل في الخدمة المجانية.

أحكام خاصة بالمستفيدين المتجاوزين لعمر 55 سنة

أوضح بنك التنمية الاجتماعية الأحكام الخاصة بمن تجاوزت أعمارهم سن الـ55 عاماً، حيث يتم تخيير المستفيد بين تخفيض قيمة القرض أو التمويل طبقاً للمدة المتبقية للوصول لسن 60 عاماً وفق المعادلة التالية “القسط الشهري المُستحق حسب الملائمة المالية x عدد الأشهر المتبقية للوصول لسن 60 عاماً”.

ويجب ألا يقل مبلغ التمويل عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60.000 ريال وفق أهلية المتقدم، ويشترط لذلك إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز سنه 55 عاماً.

أما في حال كان المستفيد يزيد سنه عن 60 عاماً وأقل من 65 عاماً، فيكون الحد الأقصى لتمويل البنك 30.000 ريال سعودي، أما إن كان أكبر من 65 عاماً وأقل من 70 عاماً، فيكون الحد الأقصى للتمويل 18.000 ريال سعودي بشرط إحضار كفيل لا يتجاوز عمره 55 عاماً ويكون من جهة حكومية، ويمكنكم الإطلاع على شروط قرض الأسرة 1444 من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أن الدولة بجميع قطاعاتها تهتم بالمواطنين ذوي الدخول الشهرية المنخفضة، فعلى سبيل المثال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أعلنت عن تطوير نظام الضمان الاجتماعي ليشتمل على فئات لم تكن موجودة بالنظام القديم حتى تتمكن من تقديم مساعدات مالية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، ومن يرغب في الإطلاع على شروط القبول أو الحصول على رابط التسجيل في الضمان المطور 1444، يمكنه ذلك الآن.