نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى عروض اليوم الوطني في اكسترا على أجهزة آيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة استفسار متى عروض اليوم الوطني في اكسترا الذي يُقدم خصومات على العديد من المنتجات أصبح الأكثر انتشارًا بين المواطنين في المملكة العربية السعودية فكل عام توفر المحلات التجارية خصومات على العديد من المنتجات منها خصومات اليوم الوطني 92 على الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية مثل التي يقدمها متجر اكسترا في السعودية أو عروض اليوم الوطني كفرات الهواتف وغيرها من المنتجات وسوف نتعرف على عروض اليوم الوطني 92 اكسترا السعودية.

متى عروض اليوم الوطني في اكسترا

ليس هناك وقت مُحدد لبدء عروض اليوم الوطني في السعودية بل إن المتاجر تتسابق لإطلاقها خلال شهر سبتمبر وتنتهي مع نهاية الشهر وعن متى عروض اليوم الوطني في اكسترا فيمكن الاستعلام عنها من خلال التالي:

زيارة رابط موقع اكسترا السعودية.

الدخول إلى العروض واختيار عروض اليوم الوطني اكسترا.

الانتقال إلى المنتجات للتعرف على جديد العروض والخصومات المقدمة على كافة المنتجات.

خصومات اليوم الوطني 92 اكسترا

هناك أكواد قدمها متجر اكسترا للاستفادة من خصومات اليوم الوطني 92 المتوفرة على العديد من الأجهزة من بينها:

عروض على جوال ايفون 13 برو ماكس الجيل الخامس باللون الأزرق بسعر 5199 ريال سعودي.

كما أن هناك خصم على جهاز ابل ايفون 12 الجيل الخامس مساحة 128 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي.

كما أن سعر أبل ايفون 13 برو الجيل الخامس بمساحة 128 جيجا بايت في عروض اليوم الوطني 92 للجوالات مقدم من خلال متجر اكسترا بسعر 4199 ريال سعودي.

أما عن الحصول على جهاز أبل ايفون 13 مساحة 128 جيجا بايت باللون الأزرق واستخدام الكود المتوفر للخصم سيكون السعر مقابل 3499 ريال سعودي.

عروض آيفون 13 برو ماكس اليوم الوطني

ومن بين الخصومات المقدمة على أجهزة أبل الخصم المتوفر على جهاز أبل آيفون 13 برو ماكس الجيل الخامس بمساحة 256 جيجا بايت وهو باللون الأخضر وسعره داخل العروض 5199 ريال سعودي، بينما جهاز أبل ايفون 13 برو بمساحة 256 جيجا بايت باللون الأزرق فسعره 4699 ريال سعودي.

وجميع هذه النسخ يمكن الحصول عليها في عروض اليوم الوطني شاملة لقيمة الضريبة المضافة وللتعرف على معلومات عن نظام التقسيط يرجى زيارة موقع اكسترا للاستعلام عن الشروط والأحكام وطريقة التقديم.