طريقة حجز تذاكر أوبريت المدينة المنورة احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92

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عمر شويل - جدة طريقة وخطوات حجز تذاكر أوبريت المدينة المنورة احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92 يتساءل عنها الكثيرين، فالجميع يتسابق لحجز مقعد لمشاهدة أوبريت اليوم الوطني الذي نظمته المدينة المنورة ضمن فعاليات احتفالات مدن المملكة بالعيد الوطني.

موعد أوبريت المدينة المنورة اليوم الوطني 92

تتنافس جميع مدن المملكة في إقامة الاحتفالات لإسعاد مواطنيها احتفاءً بالعيد الوطني 92 تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، والتي أعلنت بأن سيتم عرض أوبريت المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري في الاستاد الرياضي بالعزيزية، ويبدأ الأوبريت من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

رابط شراء تذاكر أوبريت المدينة المنورة

نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين على حضور حفلات يوم العيد الوطني في جميع أنحاء المملكة، فقد خصصت الهيئة العامة للترفيه رابط إلكتروني لحجز أوبريت المدينة المنورة وذلك بالدخول على موقع عيشها.

خطوات حجز موعد أوبريت المدينة المنورة اليوم الوطني 92

أثار الإعلان عن أوبريت المدينة المنورة فضول الكثيرين لمعرفة محتواه وقد خرجت بعض من التصريحات التي أكدت بأنه أوبريت غنائي مميز يُسلط الضوء على تاريخ المملكة الحافل بالإنجازات وذلك بالاستعانة بأحدث تقنيات المؤثرات السمعية والبصرية.

وفيما يلي نوضح خطوات حجز أوبريت المدينة المنورة اليوم الوطني 92 وهي كالآتي :-

أولًا الدخول إلى موقع عيشها .

ثم اختيار أوبريت المدينة المنورة.

بعد ذلك يتم قراءة التعليمات الخاصة بحضور الأوبريت.

ثم النقر على حجز الآن يتم الانتقال بعدها إلى تمت مكس.

ثم كتابة البريد الإلكتروني ثم النقر على تأكيد.

بعد ذلك الضغط على تحديد عدد التذاكر المراد شرائها والضغط على خيار اشتر.

بعد ذلك تظهر رسالة بنجاح الحجز.

وبهذا نكون قد وضحنا كافة المعلومات عن أوبريت المدينة المنورة كما ذكرنا رابط حجز التذاكر وخطوات شرائها.