نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلب تمويل عن طريق مباشر الراجحي ومتابعة الطلب؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يصنف استفسار كيف اطلب تمويل عن طريق مباشر الراجحي على أنه من أكثر الاستفسارات تداولًا بين المواطنين في المملكة العربية السعودية وخصوصًا المتعاملين مع البنك الراجحي أو الراغبين في الحصول على تمويل الراجحي الجديد 1444 وقد قدم لهم البنك العديد من الخدمات من بينها حاسبة إعادة تمويل الراجحي أو متابعة طلب تمويل الراجحي إلكترونيًا وسوف نتعرف على آلية التقديم على التمويل الشخصي من البنك الراجحي وكذلك خطوات تنفيذ طلب تمويل الراجحي عن طريق التطبيق.

كيف اطلب تمويل عن طريق مباشر الراجحي

في ظل تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من المؤسسات البنكية والمالية في السعودية أصبح متاح خدمة التقديم على حلول التمويل في السعودية إلكترونيًا وعن كيف اطلب تمويل عن طريق مباشر الراجحي فهي من خلال التالي:

الدخول إلى موقع البنك الراجحي السعودي.

ثم الانتقال إلى تبويب تسجيل الدخول.

الدخول إلى مباشر الراجحي بحسابك المسجل مسبقًا.

الدخول إلى خيارات التمويل.

اختيار واحد من أنواع التمويل سواء: (التمويل الشخصي، التمويل العقاري، تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة).

عند وقوع الاختيار انقر على تبويب التقديم من خلال الحصول على نموذج الطلب.

أدخل كافة البيانات وقم برفع الطلب إلى البنك الراجحي وسوف يتواصل معك أحد المسؤولين لكي يتم استكمال الإجراءات المطلوبة ويمكن معرفة أيضًا كيف اخلي البنك الراجحي يشتري مديونيتي.

كيفية حساب التمويل من الراجحي؟

يمكن حساب قيمة التمويل من البنك الراجحي عبر استخدام حاسبة التمويل الشخصي أو الحاسبة المتاحة مع كل نوع من أنواع التمويل وتستخدم كما يلي:

الدخول إلى التمويل الذي تريد الحصول عليه وقبل اختيار تنفيذ طلب تمويل الراجحي عن طريق التطبيق.

اختيار الحاسبة الإلكترونية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل البيانات الشخصية أو معلومات الراتب ومعلومات عن قطاع العمل.

ثم اختيار حساب من نهاية التمويل.

ومن أبرز الخيارات المتاحة لدى البنك هو تقديم طلب سداد الديون البنك الراجحي أو منتج سداد المديونية.

كيفية متابعة طلب تمويل الراجحي 1444؟

يمكن متابعة طلبك بعد تقديمه من خلال تسجيل الدخول إلى البنك الراجحي أو من خلال زيارة أحد فروع البنك في المملكة وتقديم بطاقة الهوية الوطنية.