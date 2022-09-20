نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة اليوم الوطني ١٤٤٤ للطلاب والموظفين الـ 92 لعام 2022 وفق تحديد وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الأيام القادمة يترقب المواطنون في المملكة العربية السعودية الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2022 م، وهو من الأعياد الوطنية الهامة في المملكة، حيث أنه اليوم الذي توحدت فيه المملكة وأصبحت تحت ظل حاكم واحد، لذلك يستعد المواطنون والمقيمين للاحتفال به وسط تحضيرات ضخمة وفعاليات قوية، كما يهم العديد من القطاعات في المملكة من مدارس ومؤسسات حكومية معرفة موعد اجازة اليوم الوطني وكثرت التساؤلات عن توقيت عطلة العيد الوطني للطلاب 2022؟ ومن خلال مقالنا اليوم سوف نجيب عن هذه التساؤلات بالتفصيل، فضلاً تابعوا معنا.

إجازة اليوم الوطني ١٤٤٤ للطلاب والموظفين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة اليوم الوطني في كل من القطاع العام والخاص، حيث أنه من المقرر أن يوم 23 سبتمبر من كل عام هو موعد إجازة اليوم الوطني، ولكن من الممكن تقديم اليوم أو تأخيره إذا صادف أنه يوم عطلة رسمية.

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وبناءً عليه فإن موعد موعد إجازة اليوم الوطني للمدارس هذا العام ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر حتى يوم الخميس، حيث أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية، وبالتالي فإن الإجازة سوف تستمر لمدة 4 أيام ومن بعدها يعود كلاً من الطلاب والموظفين لمزاولة عملهم، وذلك يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 م، أما عن قطاع البنوك الإجازة 3 أيام فقط حيث تبدأ يوم الجمعة 23 سبتمبر وتنتهي يوم الأحد 25 سبتمبر.

فعاليات اليوم الوطني

من فعاليات اليوم الوطني في المملكة هو رفع العلم في الطرق وأعلى المباني، إطلاق الألعاب النارية والعروض الفنية، وإقامة المهرجانات، تزيين الساحات والشوارع، وتقديم خصومات وعروض في المحال والمطاعم، وأيضاً تقوم الجهات المختصة بإعداد برنامج ترفيهي خاص ورحلات متعددة لزيارة الأماكن التاريخية في المملكة، كما أكدت وزارة الدفاع على مشاركتها في الاحتفال، حيث تستعد القوات الجوية الملكية المشاركة في العروض الجوية.

والجدير بالذكر هنا أن اليوم الوطني يكون يوم اجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين بالقطاع العام والخاص، كما أنه إذا تداخلت اجازة اليوم الوطني مع الإجازة المرضية لعامل، فإنه يستحق الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات، وذلك دون النظر إلى الأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.