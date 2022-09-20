نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جدارة تعلن عن توفير 210 وظيفة من أجل النساء والرجال عبر وزارة الخارجية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت منصة جدارة من خلال وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بتوفير حوالي 210 وظيفة خالية من أجل النساء والرجال كما قامت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) بالإعلان عن ميعاد فتح باب التقديم على تلك الوظائف وكذلك موعد نهاية التقديم وهذا مع مراعاة الشروط التى تقوم الوزارة بطلبها، كما إنه يتم التقديم على الوظائف بشكل إلكتروني وهذا عبر منصة جدارة للتوظيف.

موعد التقديم على وظائف جدارة عبر وزارة الخارجية :-

وقد قامت وزارة الخارجية بتحديد موعد التقديم على الوظائف التي قامت بالإعلان عنها من قبل وذلك في يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر عام 2022 وكذلك الموافق يوم 28 من شهر صفر عام 1444 بحيث يستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر سبتمبر عام 2022 وكذلك الموافق يوم 2 ربيع الأول 1444، كما قامت وزارة الخارجية بتوضيح أن الوظائف ستكون على المراتب من الخامسة إلى الثامنة كما إنه من الضروري عند التقديم يقوم المتقدم بإنشاء حساب على منصة جدارة وهذا من خلال تسجيل جديد أو إنشاء حساب أو يقوم بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد ويكتب جميع البيانات المطلوبة وهذا من الجدير بالذكر إنه من حق الوزارة أن تقوم برفض الطلب وهذا إذا كانت البيانات الخاصة بالمتقدم يوجد بها خطأ أو نقص.

التخصصات المطلوبة من قبل منصة جدارة :-

وقد قامت منصة جدارة بتحديد التخصصات المطلوبة من أجل الوظائف التي قامت بتوفيرها والتي بلغ عددها حوالي 210 ويقع الاختيار حسب نظام حساب النقاط المفاضلة، تلك التخصصات المطلوبة هي التالية :-

الإدارة. العلاقات العامة. التقنية. الإعلام. الهندسة. الترجمة. القانون. المالية. الفنية. الوثائق والمحفوظات. التعاون الدولي.

شروط التقديم على وظائف منصة جدارة :-

وهناك عدد من الشروط اللازم توافرها من أجل القبول في الوظائف التي يتم التقديم عليها، وتلك الشروط هي الآتي :-