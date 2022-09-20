- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جدارة تعلن عن توفير 210 وظيفة من أجل النساء والرجال عبر وزارة الخارجية 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة وقد قامت منصة جدارة من خلال وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بتوفير حوالي 210 وظيفة خالية من أجل النساء والرجال كما قامت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) بالإعلان عن ميعاد فتح باب التقديم على تلك الوظائف وكذلك موعد نهاية التقديم وهذا مع مراعاة الشروط التى تقوم الوزارة بطلبها، كما إنه يتم التقديم على الوظائف بشكل إلكتروني وهذا عبر منصة جدارة للتوظيف.
موعد التقديم على وظائف جدارة عبر وزارة الخارجية :-
وقد قامت وزارة الخارجية بتحديد موعد التقديم على الوظائف التي قامت بالإعلان عنها من قبل وذلك في يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر عام 2022 وكذلك الموافق يوم 28 من شهر صفر عام 1444 بحيث يستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر سبتمبر عام 2022 وكذلك الموافق يوم 2 ربيع الأول 1444، كما قامت وزارة الخارجية بتوضيح أن الوظائف ستكون على المراتب من الخامسة إلى الثامنة كما إنه من الضروري عند التقديم يقوم المتقدم بإنشاء حساب على منصة جدارة وهذا من خلال تسجيل جديد أو إنشاء حساب أو يقوم بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد ويكتب جميع البيانات المطلوبة وهذا من الجدير بالذكر إنه من حق الوزارة أن تقوم برفض الطلب وهذا إذا كانت البيانات الخاصة بالمتقدم يوجد بها خطأ أو نقص.
التخصصات المطلوبة من قبل منصة جدارة :-
وقد قامت منصة جدارة بتحديد التخصصات المطلوبة من أجل الوظائف التي قامت بتوفيرها والتي بلغ عددها حوالي 210 ويقع الاختيار حسب نظام حساب النقاط المفاضلة، تلك التخصصات المطلوبة هي التالية :-
- الإدارة.
- العلاقات العامة.
- التقنية.
- الإعلام.
- الهندسة.
- الترجمة.
- القانون.
- المالية.
- الفنية.
- الوثائق والمحفوظات.
- التعاون الدولي.
شروط التقديم على وظائف منصة جدارة :-
وهناك عدد من الشروط اللازم توافرها من أجل القبول في الوظائف التي يتم التقديم عليها، وتلك الشروط هي الآتي :-
- أن يكون المتقدم من أصل جنسية سعودية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل مناسب مع الوظيفة التي يرغب في التقديم إليها.
- وإذا كان المتقدم قد حصل على مؤهله من خارج المملكة فمن الواجب عليه أن يقوم بتوثيق الشهادة من قبل وزارة التعليم في السعودية.
- يجب على المتقدم أن يجتاز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.
- أن تكون كافة البيانات والمستندات المطلوبة مستوفاة من أجل التقديم على الوظيفة وأن تكون مطابقة لدى البيانات المسجلة على الموقع الإلكتروني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة جدارة تعلن عن توفير 210 وظيفة من أجل النساء والرجال عبر وزارة الخارجية 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.