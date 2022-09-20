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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444 لخريجي الجامعات وطريقة وشروط التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444 ينتظرها العديد من حملة الشهادات الجامعية سنوياً وقد أعلنت الوزارة عن حاجتها لخريجين من الجنسين، كما خصصت رابط إلكتروني للتقديم ومعرفة الشروط والتخصصات المطلوبة.
التخصصات المطلوبة في وظائف الخارجية السعودية 1444هـ
أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن وجود وظائف شاغرة في التخصصات الآتية:-
- التقنية.
- الإعلام السياسي.
- الترجمة.
- التجارة.
- الهندسة.
- التقنية.
- القانون.
- الدبلوماسية العامة.
- الإدارة والتخطيط.
- الوثائق والمحفوظات.
- التعاون الدولي.
- العلاقات العامة.
شروط وظائف الخارجية السعودية 1444
حددت الوزارة عدد من الشروط اللازم توافرها في المتقدم حتى يتم قبول الطلب وعدم رفضه وهي كالآتي :-
- التقديم خاص بالسعوديين فقط.
- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى بتقدير جيد جدًا من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم السعودية.
- الالتزام بمواعيد التقديم.
- حال قبول الطلب لا بد من الالتزام بميعاد المقابلة الشخصية.
ميعاد وظائف وزارة الخارجية 1444
أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن فتح باب التقديم لحوالي 210 وظيفة لعام 1444 هجرياً ويبدأ التقديم يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر سبتمبر 2022 ميلادياً، ولا يتم قبول أي طلبات بعد ذلك ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني جدارة.
خطوات التقديم لوظائف الخارجية السعودية 1444
فيما يلي نوضح خطوات التقديم لوظائف الخارجية السعودية وهي كالآتي:-
- الدخول إلى موقع جدارة للتوظيف المهني.
- يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور في منصة نفاذ الوطني.
- من القائمة الرئيسية يتم الضغط على الوظائف المتاحة الآن.
- بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة البيانات الشخصية والتأكد منها.
- ثم قراءة التعليمات والإرشادات الخاصة بالتقديم والضغط على موافق.
- أخيرا يتم الضغط على حفظ وذلك لإرسال طلب التقديم.
- يُمكن التقديم للمسافرين في البعثات التعليمية خارج المملكة.
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