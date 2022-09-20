نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الهوية الوطنية في السعودية إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تجديد الهوية الوطنية السعودية عن طريق النت من أهم الخدمات التي وضعتها وزارة الداخلية، بحيث يمكن تجديد البطاقة الشخصية قبل تاريخ الانتهاء إلكترونيا دون الذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية، والهدف من هذه الخدمة تسهيل الإجراءات على المواطنة أو المواطن السعودي، بشرط أن تتوفر بعض المتطلبات لتنفيذ هذه الخدمة.

شروط تجديد الهوية الوطنية في السعودية لعام 1444 هـ

وإليكم من خلال تلك الفقرة نوضح لكم الشروط الواجب توافرها من أجل تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي المخصص لخدمات المواطن السعودي “منصة أبشر” وسوف نوفر لكم التفاصيل الكاملة والخطوات الرسمية مع توضيح الروابط الرسمي المُعلن عنها :-

طريقة تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة ابشر أمر ينبغي الالتفات إليه من أجل التحرك داخل حدود الأراضي السعودية من دون خوف ودون وجود أي قيود، فبناء على قانون الأحوال المدنية السعودي يجب أن يقوم المواطن بتجديد هويته بعد 5 أعوام من إصداره، حيث أوضحت، أنه في حال تجديد بطاقة الهوية قبل موعد انتهائها ولو حتى بيوم واحد لا يفرض عليك غرامة، ويتم تجديدها واستلامها بعد عدة أيام، ونوهت على أن المستفيد يتلقى رسالة عبر هاتفه المحمول، فور وصول بطاقته إلى المكتب، لافتة إلى أن من يغرب في تجديد بطاقة الهوية عليه أن يقوم أولًا بالحجز عبر الرابط الإلكتروني، ومراجعة المكتب للتأكيد على وصول البطاقة، ويتم التأكد من تجديدها من خلال «أبشر» وتوصيلها للمستفيد على الفور.

حقيقة إلغاء غرامة تجديد الهوية الوطنية في السعودية

أكدت الداخلية السعودية، في بيان رسمي أن الشائعات التي تم تداولها بين السعوديين بشأن إلغاء الغرامة، غير صحيحة وأن ما تم تداوله بشأن الغرامة لن يحدث، وأن هذه الغرامة مفروضة ولا يمكن إلغاؤها، مشيرة إلى أنه على المواطن التجديد قبل انتهاء بطاقة الهوية بـ180 يومًا.

أهم الشروط لتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا

وتم تحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل التجديد الخاص ببطاقة الهوية الوطنية للمواطنين