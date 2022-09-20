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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني تلفزيونات 92 لعام 1444 تخفيضات رهيبة بمناسبة العيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني تلفزيونات 92 يقدم اليوم الوطني عروض ضخمة علي مختلف أنواع، حيث أعلنت العديد من متاجر الأجهزة الكهربائية عن عروضها بمناسبة العيد الوطني، والذي يعتبر عرضًا خاصًا يهتم به الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، لأن الكثير أعلنت المحلات التجارية عن تخفيضات وعروض بنسبة عالية تعبيرا عن الانتماء والحب للسعودية.
عروض اليوم الوطني تلفزيونات 92 لعام 1444
تضمن عروض عروض اليوم الوطني تلفزيونات 92 خصومات كبيرة على جميع العلامات التجارية التلفزيونية، في العديد من الأحجام والموديلات. جاء إطلاق هذه العروض بهدف السماح لجميع الأفراد في المملكة بالاستمتاع بالتسوق وشراء احتياجاتهم.
عروض اليوم الوطني 92 تلفزيونات اكسترا
قدمت حزمة من العروض والتخفيضات على أجهزة التلفزيون بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، ومن أشهرها:
- تلفزيون نوعه ال جي 65 بوصة 60 هرتز يكون عالي الدقة بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 6499 ريال سعودي.
- تلفزيون نوعه إل جي 70 بوصة يكون عالي الدقة يبلغ سعره 4179 ريالاً بدلاً من 7499 ريالاً.
- كلاس برو 42 بوصة إتش دي تي في 60 هرتز بسعر 799 ريال بدلاً من 1399 ريال.
- تلفزيون نوعه ال جي 75 بوصة بسعر العرض 4839 ريال بدلاً من 9999 ريال.
- تلفزيون نوعه سامسونج مقاس 65 بوصة سعره 3199 ريالاً بدلاً من 4799 ريالاً.
- تلفزيون نوعه Class Pro مقاس 42 بوصة بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1999 ريال سعودي.
- تلفزيون نوعه TLC مقاس 55 بوصة بسعر العرض 1899 ريال بدلاً من 2759.
عروض اليوم الوطني 92 تلفزيونات جرير
احتفل باليوم الوطني الـ 92 مع أروع التلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات عالية الدقة من متجر جرير وغيرها. لدينا مجموعة رائعة ، بما في ذلك Call of Duty: Black Ops 4 لأجهزة PS4 و Xbox One.
- تلفزيون LG QNED80 4G Ultra HD مقاس 75 بوصة يكون عليه خصم 60٪ بسعر 8799 ريال سعودي وذلك بدلاً من سعر 21999 ريال سعودي.
- تلفزيون TCL 4K Ultra HD يوجد عليه خصم 26٪ 98 بوصة بسعر 21999 ريال سعودي بدلاً من 29999 ريال سعودي.
- تلفزيون Samsung QN90A خصم 51٪ 65 بوصة بسعر 7299 روبية بدلاً من 14999 روبية.
- تلفزيون هاير H65S9UG ، مقاس 65 بوصة ،بسعر العرض 5999 ريال بدلاً من 12299 ريال.
- تلفزيون LG UQ9000 4G Ultra HD مقاس 86 بوصة يوجد به خصم 47٪ بسعر 10،499 ريال سعودي بدلاً من 19،999 ريال سعودي.
- تلفزيون Android KD55X80JS مقاس 55 بوصة بهخصم 65٪ على من سوني بسعر 2099 ريالًا سعوديًا بدلاً من 5999 ريال سعودي.
- Skyworth TV خصم 41٪ على مقاس 86 بوصة بسعر 6999 ريال بدلاً من 11999.
- تلفزيون Xiaomi Mi TV P1E خصم 56٪ وذلك مقاس 65 بوصة بسعر العرض 1999 ريال بدلاً من 4599 ريال.
- تلفزيون Samsung Q60 AB به خصم 34٪ بسعر العرض 6599 ريال بدلاً من 9999.
- خصم 30٪ على تلفزيون TCL C735 مقاس 65 بوصة بسعر العرض 3499 ريال بدلاً من 4999 ريال.
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