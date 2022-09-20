هل اقدر اطلع سيارة اقساط براتب 3000 البنك الراجحي والشروط؟

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عمر شويل - جدة يستفسر البعض هل اقدر اطلع سيارة اقساط براتب 3000 البنك الراجحي السعودي وهل هناك شروط للأهلية يوفرها البنك؟ فقد استطاع خلال الفترة الأخيرة إطلاق التمويل التأجيري والذي يمكن المستفيدين من الحصول على سيارة مستعملة أو سيارة جديدة من خلال أحد المعارض المعتمدة والموجودة في المملكة العربية السعودية وهناك من يقول أنه موظف قطاع خاص وابي سيارة جديدة فما الشروط والإجراءات وخصوصًا إن كانت سيارات صينية أقساط.

هل اقدر اطلع سيارة اقساط براتب 3000

يوفر البنك الراجحي العديد من التسهيلات التي تمكن العملاء من شراء سيارة جديدة بالاعتماد على الأقساط الشهرية وهو نظام إيجار منتهي بالتملك وعن هل اقدر اطلع سيارة اقساط براتب 3000 فقد أكد البنك على إمكانية الحصول على التمويل بالفعل والموافقة السريعة وإتمام كافة الإجراءات بطريقة ميسرة كما يمكن شراء سيارة جديدة أو مستعملة على حد سواء.

طريقة تقسيط السيارات من البنك الراجحي كيف؟

أما عن خطوات التقديم على تمويل السيارات من البنك الراجحي فهي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع البنك الراجحي.

ثم زيارة عروض التمويل التأجيري للسيارات.

اقرأ الشروط والأحكام.

قم بالحصول على نموذج الطلب وتقديمه إلكترونيًا وخصوصًا من خلال تطبيق الراجحي.

تستطيع أيضًا زيارة فروع البنك الراجحي للتعرف على المعارض المعتمدة والاستعلام عن المزيد من التفاصيل عن تقسيط السيارات المستعملة من البنك الراجحي كالوثائق الرسمية المطلوبة للتسجيل.

تقسيط سيارات بدون دفعة أولى

قدم البنك خيار التقسيط بدون دفعة أولى ومبلغ تمويلي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي لمن تتوافر بهم الشروط، ويمكن استخدام خيارات عديدة تسهل من عملية السداد من بينها استخدام السداد الجزئي لتقليل قيمة الدفعات الشهرية التي تُقدم إلى البنك وليس شرط الموافقة على تحويل الراتب إلى البنك، وفي حال التحويل وعدم سداد الدفعة الأولى ستكون قيمة الدفعة الأخيرة 50%.

وفي حال عدم تحويل الراتب وكانت الدفعة الأولى قيمتها 5% ستكون قيمة الدفعة الأخيرة 50% أيضًا وذلك لمجموعة من السيارات التي قام البنك باختيارها وقيمة الرسوم الإدارية ستكون فقط 1% من إجمالي قيمة التمويل وأقساط شهرية منخفضة بحيث تتناسب مع التزامات العميل وراتبه الشهري.