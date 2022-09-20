نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد 1444 لطلب مساعدة مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لأسر المحتاجين، نظرًا لكون المؤسسة من أكثر المنظمات الخيرية شهرة في المملكة العربية السعودية قال الأمير عبد العزيز بن فهد إن كل الدعم يتم تقديمه لأي شخص محتاج ومن أي نوع داخل المملكة العربية السعودية، سنشرح كيفية تقديم طلب للمساعدة ومتطلبات القيام بذلك والتي يجب أن تكون متاحة لأي مواطن يحتاج إلى دعم، و كانت على رأس المؤسسات من حيث السمعة والنجاح عندما يتعلق الأمر بإعطاء الخير ومساعدة الآخرين، وذلك اضطرت مجموعات عديدة إلى ترك وظائفها عندما انتشر فيروس كورونا لأنها لم تعد قادرة على العمل بمستوياتها السابقة أو لأسباب أخرى متنوعة جعلت الحياة صعبة عليهم وصعّبت عليهم تلبية احتياجاتهم الأساسية.

شروط تقديم طلب المساعدة مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

من أهم متطلبات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية والتي يجب أن تكون متاحة لكل متقدم حتى قبول طلبهم وأهليتهم للمساعدة ، كل ما يلي: –

من الضروري والمطلوب أن يكون المواطن طالبًا. ساعد في أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لمقدم الطلب عنوان دائم في المملكة العربية السعودية ، خاصة خلال العام السابق للتقديم.

إذا لم يكن مقدم الطلب سعوديًا ولديه وثيقة سفر صالحة للمملكة العربية السعودية فقد يتم التنازل عن الحاجة إلى الجنسية.

يشترط على مقدم الطلب تقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة منه لدعم والحفاظ على طلبه للمساعدة.

اكتب ظروفها المالية والاجتماعية والمادية وأرفقها بالأوراق واذكر الأسباب الحقيقية والدقيقة والكافية لحاجتها إلى المساعدة.

يجب أن يندرج طالب المساعدة ضمن إحدى الفئات الأكثر خدمة، كما سنوضح في الفقرة التالية.

ما نوع المساعدة التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية؟