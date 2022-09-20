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عمر شويل - جدة خطوات وشروط تجديد هوية مقيم الربع سنوي إلكترونياً 1444، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية بالسماح للوافدين تجديد الصلاحية خاصتهم كل ثلاثة شهور بدلاً عن التجديد السنوي ، ويتم ذلك إلكترونياً من خلال منصة أبشر. جاء ذلك في محالة من الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والجهد لجميع الأطراف. وقد صرحت الوزارة بوضع مجموعة من الأحكام والضوابط خاصة بالتجديد الربع السنوي والتي يجب اتباعاها بدقة. إذا كنت مهتما بمعرفة هذه الشروط والإجراءات، وكذلك خطوات التجديد للإقامة الربع سنوي في المملكة العربية السعودية، فتابع معنا هذا المقال.

مدة إصدار وتجديد هوية مقيم 1444

يمكن لصاحب العمل أن يصدر ويجدد هوية مقيم بشكل ربع سنوي من خلال منصة أبشر، ومنصة مقيم. وجاءت المدة الزمنية المصرح بها بالتجديد كما يأتي:

مدة 3 أشهر.

مدة 6 أشهر.

مدة 9 أشهر.

مدة 12 إلى 24 شهرًا.

الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم بالمملكة 1444

يمكنك الاستعلام عن هوية مقيم عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

عليك الذهاب أولاً إلى منصة أبشر الإلكترونية.

حدد أيقونة الخدمات المتاحة.

قم بالضغط على الخدمات الاستعلامية.

اضغط على (استعلام )، ومن ثم يتم إظهار كل بيانات صلاحية الهوية.

خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي 1444 في السعودية

يمكنك تجديد إقامة الربع سنوي، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

عليك الذهاب أولاً إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختر خدمة أبشر أعمال.

سجل دخول عن طريق إدخال اسم المستخدم، و كلمة المرور، وكذلك الرمز الظاهر الموجود بالصورة.

اختر الخدمات، ثم اضغط على تحديث الإقامة.

قم بالموفقة على الشروط الخاصة بالتجديد.

اختر العامل المرغوب في تجديد إقامته.

حدد مدّة الإقامة التي تريد أن تحدثها.

عليك التأكد من كافة البيانات التي أدخلتها.

تجديد الإقامة الربع سنوي، ما شروطه 1444

أعلنت الجوازات عن وضع مجموعة من الضوابط و الشروط يجب توافرها لتقديم طلب تجديد الإقامة، جاءت هذه الشروط كالآتي:

لا بد من سداد جميع المخالفات المرورية.

مقابل الخدمة، يجب دفع رسوم مالية عن طريق الصراف الآلي.

يشترط سريان جواز سفر للشخص الذي يريد تجديد الإقامة.

يجب تسجيل الاسم ومعها صورة ببصمة إلكترونية عن طريق إدارة الجوازات العامة.

انتهى مقالنا خطوات وشروط تجديد هوية مقيم الربع سنوي إلكترونياً 1444. تناولنا فيه التعرف علي كل تفاصيل إصدار وتجديد هوية مقيم من خلال منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.