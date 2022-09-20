نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلك ميسر وبإجراءات سهلة بدون كفيل ولا رسوم إدارية وتسهيلات عديدة في السداد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويلك ميسر وبإجراءات سهلة بدون كفيل ولا يحتاج أيضاً إلي رسوم إدارية ، يعتبر هذا المنتج التمويلي أحد أهم الحلول التمويلية السهلة والميسرة التي توفر للعملاء مبالغ مالية تلبي جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية والشرائية أيضاً ، حيث جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها العميل الذي يرغب في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط ومتطلبات بسيطة.
تمويلك فورى بإجراءات سريعة بدون كفيل ولا رسوم إدارية
أسرع تمويل بأسهل الشروط لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا يحتاج إلى وجود رسوم إدارية أيضاً لاستكمال الطلب ، يعتبر هذا المنتج واحد من أهم المنتجات التمويلية الميسرة والمتنوعة التى توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن أن يستفيد الشخص المتقدم بالطلب من هذا المنتج التمويلي فى شراء احتياجاته المنزلية أو الشخصية من الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية ، كما يمكن للعميل أيضاً شراء كل ما يحتاج إليه من أثاث عن طريق هذا العرض التمويلي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.
المزايا التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال التمويل الشخصي
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل منتج التمويل الشخصي بالعديد من المزايا.
- قامت الشركة بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال هذا المنتج التمويلي مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 50 ألف ريال سعودي.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من هذا المنتج التمويلي.
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل القرض الشخصي بدون الحاجة إلى رسوم إدارية لاستكمال الطلب.
- الموطن السعودي والمواطن المقيم يمكنه طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- 10000 ريال سعودي هو مبلغ التمويل الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل المقيم من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب تمويل شركة اليسر لقطاع الأفراد بدون كفيل عن طريق رابط التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة الاستمارة بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل لجميع العملاء في المملكة.
- يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي على دفعات شهرية ميسرة ومجدولة يمكن أن تصل مدتها حتي 24 شهر.
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