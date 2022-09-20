نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة اليوم الوطني 2022 للموظفين وللقطاع الخاص والبنوك والمدارس وفق تحديد الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحل ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 92 في يوم 23 من شهر سبتمبر ويرجع سبب الاحتفال بهذا اليوم هو اتحاد المملكة وتحويلها من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية تحت ظل حاكم واحد، وعلى صعيد آخر يحصل السعوديين في كافة مؤسسات المملكة على إجازة رسمية ويبحث البعض عن موعد إجازة اليوم الوطني 2022 للموظفين، ويعتبر اليوم الوطني يوماً خاصا بالنسبة لأبناء المملكة فتقام فيه الفعاليات والعروض الرائعة بجانب تبادل التهاني والمباركات.

إجازة اليوم الوطني 2022 للموظفين وللقطاع الخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن الموعد الخاص بإجازة اليوم الوطني السعودي الـ 92 والذي يأتي يوم 23 سبتمبر، مع العلم أنه يمكن تقديم إجازة اليوم الوطني السعودي أو تأخيرها في حالة مصادفة عطلة رسمية ولأن هذا العام يُصادف توقيت اليوم الوطني إجازة فصرحت الوزارة أن يحق للعامل التعويض عن الإجازة في حال تداخلها مع الراحة الأسبوعية.

وحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن إجازة اليوم الوطني السعودي سوف تبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 ميلادياً، وذلك لأن يوم 23 يصادف إجازة رسمية والمتمثلة في يوم الجمعة، ونظرًا لكون يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية، فسوف تمتد إجازة اليوم الوطني السعودي 4 أيام للمدارس و3 للقطاع الخاص، على أن يعود الموظفون إلى دوامهم في يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 من أجل ممارسة مهامهم الوظيفية،وبالنسبة للقطاع الخاص يعوض العامل عن الإجازة بيوم قبلها أو بعدها بيوم.

موعد إجازة اليوم الوطني لقطاع التعليم

يحصل قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية على إجازة اليوم الوطني يوم 21 من سبتمبر 2022 الموافق هجرياً 25 صفر 1444، وعلى جانب آخر يحصل الطلاب في مختلف المراحل التعليمية على إجازة ابتداء من يوم الأربعاء ثم يليها الحصول على إجازة نهاية الأسبوع والتي تستمر حتى يومي الجمعة والسبت، على أن تعود الدراسة مجدداً من يوم الأحد.

موعد إجازة اليوم الوطني للبنوك

يحصل قطاع البنوك على إجازة اليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر 2022 علماً بأنه لن يتم تقديم موعد الإجازة الخاصة باليوم الوطني على أن تبدأ في موعدها الأساسي يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر وبذلك تصبح عدد أيام الإجازة لقطاع البنوك 3 أيام فقط.