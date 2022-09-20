نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الآسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية ومعرفه الشروط وخطوات التقديم عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الآسر المنتجة من اهم البرامج التمويلية التي تم إطلاقها حديثا. والذي تم الإعلان عنه في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين المستفيدين منه. كما تم الإعلان عن ذلك التمويل عبر الصفحة الرسمية للمنصة الوطنية الموحدة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة الموحدة عن العديد من الخدمات الإلكترونية و البرامج التمويلية التي تساهم في حياه المواطنين السعوديين. ومن أهمها تمويل سكني المدعوم من صندوق التنمية العقارية وتعرف علي الشروط والمتطلبات. كما تم الإعلان أيضا عن تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي للأفراد ومعرفه المتطلبات وخطوات الخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم شروطه ومتطلبات المعلن عنهم. بالاضافه إلي ذلك سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل والتقديم عليه الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي من خلال هذه المقالة.

تمويل الآسر المنتجة

أعلنت المنصة الموحدة عن العديد من برامج التمويل والخدمات الإلكترونية والتي من ضمنها تمويل الآسر المنتجة. والذي يتيح لجميع المواطنين بالمملكة من الحصول علي قرض بدون فوائد. وذلك عن طريق الجهات المتعاونة للمشاريع المتناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن أيضا. لتشجيعهم علي مزاوله أعمالهم بأنفسهن ولحسابهم الخاص. كما يقوم البنك بتنسيق الرعاية الكاملة لهم لتحقيق أهداف البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شروط تمويل الأسر من بنك التنمية

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط التي يجب توافرها عند طلب التمويل. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

أن يكون عمر المستفيد 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

اصدار شهاده اسره منتجه وتحديد نوع النشاط فيها.

تواجد سجل تجاري للمستفيد.

أن لا يزيد الدخل الشهري عن 10000 ريال.

اثبات سكن مقبول لدي البنك.

خطوات تقديم تمويل الأسر المنتجة

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه التقديم لتمويل الآسر المنتجة الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :