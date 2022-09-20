نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكم 10 إجازات المدارس في السعودية 1444 بالتاريخ “الهجري والميلادي” اولها إجازة اليوم الوطني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم عدد إجازات المدارس في السعودية 1444 حيث يتطلع عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى التعرف على عدد الإجازات الخاصة بالمدارس في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1444، وهي الإجازات التي يتم تحديدها في التقويم الدراسي الذي ينظم سير الدراسة على مدار العام لجميع المراحل الدراسية المختلفة في السعودية بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور عدد الإجازات للمدارس في السعودية بناء على التقويم الدراسي الجديد المعتمد رسميا.

كم عدد إجازات المدارس في السعودية 1444

موعد الاختبارات النهائية 1444 وبناء على ما جاء في نص التقويم الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية 1444، فنجد أن عدد الإجازات جاءت على نحو 10 إجازات، وهي عدد الإجازات المخصصة في المدارس 1444 هـ داخل العام الدراسي الجديد، وقد أعلنت الوزارة إلى أن هناك 10 أجازه في المدارس وذلك إذا تم احتساب إجازة نهاية الدراسة التي يحصل عليها الطلاب، وبناء على قائمة الإجازات المعتمدة للعام الجديد، فنجد أن هناك تنوع في الإجازات بين إجازات مطولة وإجازات نهاية الفصل الدراسي، وكذلك الإجازات القومية الوطنية مثل إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس، والإجازات الدينية كذلك مثل إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم السعودية رسميا التقويم الدراسي الخاص بالعام الجديد الذي يتضمن كافة المواعيد الخاصة ببداية الدراسة ونهايتها في الفصول الثلاثة.

الإجازات الرسمية في المدارس 2022

وقد جاء تواريخ الإجازات الرسمية في المدارس للعام الدراسي الجديد على النحو التالي.