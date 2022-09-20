نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصديق طلب زيارة عائلية الخطوات بالتفصيل- منصة التأشيرات – وزارة الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصديق طلب زيارة عائلية، الكثير المقيمين بالمملكة العربية السعودية، يقومون بإرسال الزيارات لعائلاتهم، وهذا ما توفره المملكة العربية السعودية دون أية مشاكل، كما أن وزارة الخارجية السعودية، ساعدت على أتاحت الفرصة أمام الجميع لدعوة زويهم لزيارة المملكة السعودية، ولكن السيء الذي يتساءل عنه الكثيرين، هو كيفية التصديق على طلب الزيارة، وهذه هي المرحلة الثانية، بعد أن نقوم بالتقدم بطلب الزيارة.

تصديق طلب زيارة عائلية

لم يعد هناك حاجة للذهاب لمكاتب التأشيرات، حيث أن الأمر أصبح أسهل وأبسط عن ذي قبل، حيث أن وزارة الخارجية فامت بطرح موقع إلكتروني، هذا الموقع يمكننا أن نحصل منه على العديد من الخدمات المختلفة، تتنوع الخدمات التي يمكن الحصول عليها من قبل هذا الموقع الإلكتروني، فيمكننا تقديم طلب الزيارة، كما أننا يمكننا القيام بعملية التصديق على الطلب بكل سهولة، ولكن وفق عدة خطوات، ومجموعة من المتطلبات التي لابد من توفرها، حتى يتم التصديق على الطلب بشكل سريع.

خطوات التصديق على طلب الزيارة

في البداية علينا أن نقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية السعودية، ثم نقوم بالدخول على القائمة الخاصة بتأشيرات الزيارة العائلية.

بعد ذلك علينا أن نقوم بملأ النموذج الخاص بطلب الزيارة، وهو نموذج إلكتروني، وليس ورقي، نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة به بشكل كامل، حتى يمكننا بغد ذلك التصديق عليه.

بعد ذلك نقوم بعملية ختم هذا الطلب، والقيام بالتصديق عليه، وهذه العملية يمكننا القيام بها من خلال الغرفة التجارية السعودية، أو من خلال جهة العمل الخاصة بصاحب طلب تأشيرة الزيارة وهي عملية إلكترونية.

متطلبات التصديق على طلب الزيارة

علينا أن نقوم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالزائرين باللغة العربية، ويمكن استثناء الأسماء من ذلك، وهذا في حالة أن الزائرين كانوا من دول غير عربية، وتكون الأسماء مطابقة لجوازات السفر.

لابد أن تكون الإقامة الخاصة بالمقيمين سارية.

يجب أن يكون الشخص الذي يتم طلبه للزيارة، من الأقارب من الدرجة الأولى.

لابد أن يكون الشخص الذي يطلب التأشيرة، لدية إقامة عمل، فلا يجب أن يكون مرافق.

في نهاية هذا المقال، نكون قد تمكنا من أن نستعرض لكم، كافة المعلومات التي يمكنكم الاعتماد عليها، والتي سوف ترشدكم لمعرفة كيفية تصديق طلب زيارة عائلية، بكل سهولة، وبشكل سريع جداً.