نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة حلم للدخول في سحب الجائزة 100 الف دولار امريكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام فريق مسابقة الحلم بإتمام جميع الإعدادات للإعلان عن سحب الجوائز، ومن المتوقع في خلال الأيام القادمة يتم استكمال جميع خطوات أشتراك المتقدمين من جميع أنحاء العالم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السحب سوف يكون علي مبلغ وقدرة 100 الف دولار وسوف يكون السحب الأكبر بقيمة مليون دولار وسيتم السحب عليه في نهاية العام.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

هناك بعض الخطوات التي يلزم اتباعها عن إرادة الاشتراك والتسجيل في مسابقة حلم لربح الجائزة الرجحة، حيث يتم الاشتراك بإرسال رسالة قصيرة من خلال للأشخاص الذين يرغبون في مسابقة الحلم 2022، من كافة أنحاء العالم بإتباع الخطوات الأتية.

من خلال الرقم المخصص لبلدك يتم إرسال كلمة حلو أو Dream في رسالة قصيرة.

وفي حالة عدم وجود رقم لبلد المشترك فيجب علي الاتصال علي الرقم الدولي للراعي mbc.

وبعد ذلك ستصل رسالة نصية علي هاتف الشخص المتقدم بالسحب وبها جميع تفاصيل الخدمة من قبل مسابقة الحلم.

وأيضاً تلقي رسالة أخري تضمن بما تخطط لإرسال الي المشاركين علي مدار اليوم، وسترسل أجابه سؤل المشترك الصحيحة.

وهناك طريقة سلسة وشائعة بين الناس للاشتراك في مسابقة الحلم، وهي من خلال تطبيق الحلم فيمكن تحميله عبر المنصات المختلفة علي الهواتف الذكية، وبعد ذلك تسجيل في المسابقة من خلال إرسال رسالة التأكيد برقم هاتف المتسابق.

سر الفوز في مسابقة الحلم

لكي تتمكن من الربح من مسابقة الحلم والحصول علي جائزة مالية فقم بإتباع الآتي، يجب علي المتسابق الإجابة علي كافة الأسئلة التي تصل عبر رسالة نصية علي هاتف المتسابق بشكل صحيح، ويجب أيضا الاشتراك ودخول السحب مرات عدة، وان يوافق المتسابق علي عرض إعلانات المنظم وعلي كافة الأحكام والشروط التي تخص المسابقة، وتبلغ جوائز الحلم لهذا العام بالكامل بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، وتتقاسم علي مدار السنة وتكون أكبر قيمة سحب علي الإطلاق لهذه السنة في خلال شهر ديسمبر المقبل.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وفقنا لعرض كافة التفاصيل عن تحديد موعد سحب مسابقة الحلم الجديدة للجائزة الأولى 100.000 دولار، وإعطاءكم جميع المعلومات الكافية لتلك الموضوع.