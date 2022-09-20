نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن شروط قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل وطريقة التقديم عليه بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح بإمكانك الآن الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل، وهذا للتسهيل على العديد من المستفيدين على القيام بالتقديم على مثل هذه المنحة الشهرية التي حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على القيام بطرحها فقط من أجل جعل العديد من العائلات داخل المملكة العربية السعودية يعيشون بشكل سليم ومناسب لقيمة البلد الحاملين لهويتها، وتعرف الآن على المزيد عبر الآتي.

قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل

هو قرض مقدم من بنك التسليف الذي يساهم في طرح العديد من قروض الضمان الاجتماعي، وهذا لكي يتمكن جميع المستفيدين من العيش بشكل جيد وبناء مشاريع مناسبة لكي يتمكنوا من العيش حياة كريمة، بالإضافة إلى أن القروض التي قد تتمكن من الحصول عليها هي واحدة من القروض التي يتم تقديمها مع العديد من التسهيلات، لكن هناك شروط يجب أن نضعها في عين الاعتبار وسنتمكن من التعرف عليها خلال الفقرة التالية.

شروط قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل

سبق وحرصنا على التحدث عن المسؤول عن طرح مثل هذه القروض، وبما أن البنك يعطي الكثير من التسهيلات، لكن يجب أن يتعرف جميع المتقدمين أن هناك بعض من الشروط والأحكام التي يجب أن تنطبق عليهم من أجل التقديم، وتعرف عليها عبر النقاط التالية:

القرض تم طرحه لحاملي الهوية السعودية فقط.

لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عام إلى خمسة وستين عام.

يجب أن يكون متواجد داخل أرجاء المملكة ولم يخرج منها إلى أي بلد آخر خلال وقت سابق.

لا يجب أن تزيد مهلة سداد القسط عن خمسة سنوات وهذا بحد أقصى.

يجب أن يقوم المستفيد من القرض من اختيار أحد المنتجات التي يطرحها بنك التسليف من اجل التمويل.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

بما أنك قد حصلت الآن على الشروط التي يجب أن تستوفى بك بشكل كامل، تعرف الآن على طريقة التقديم عبر النقاط التالية: