نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية أضافة الافراد الى العنوان الوطنى فى المملكة بطرق مختلفة وبسيطة للمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر العنوان الوطني من أهم التطورات في المملكة العربية السعودية ، حيث يساعد على إتمام المعاملات الحكومية بسهولة ومن خلاله يمكنك التواصل مع أي مواطن ، حيث أصبح من الواجب على كل مواطن ومقيم داخل المملكة العربية السعودية تسجيل امتلاك عنوان على منصة العنوان الوطني السعودي .

إضافة أفراد إلى العنوان الوطني من التطبيق

وعلى صعيد متصل تستطيع كمستفيد من المنصة القيام بتلك المهمة وإضافة أفراد جدد من خلال التطبيق وذلك عبر بعض الخطوات التي سوف نعمل على شرحها وتوضيحها على النحو التالي :-

تسجيل الدخول إلى تطبيق سبل

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك في التطبيق

قم بالضغط على العنوان الراغب في أضافته سواء كان للتابع لك أو من الأفراد وذلك من خلال أيقونة العناوين

اضغط على كلمة إضافة فرد عبر العلامة المتواجدة بجانب الشاشة

اكتب البيانات الخاصة بالفرد ومن ثم أضغط على كلمة حفظ .

طريقة إضافة تابع في العنوان الوطني