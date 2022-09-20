كيفية أضافة الافراد الى العنوان الوطنى فى المملكة بطرق مختلفة وبسيطة للمقيمين

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عمر شويل - جدة يعتبر العنوان الوطني من أهم التطورات في المملكة العربية السعودية ، حيث يساعد على إتمام المعاملات الحكومية بسهولة ومن خلاله يمكنك التواصل مع أي مواطن ، حيث أصبح من الواجب على كل مواطن ومقيم داخل المملكة العربية السعودية تسجيل امتلاك عنوان على منصة العنوان الوطني السعودي .
إضافة أفراد إلى العنوان الوطني من التطبيق
وعلى صعيد متصل تستطيع كمستفيد من المنصة القيام بتلك المهمة وإضافة أفراد جدد من خلال التطبيق وذلك عبر بعض الخطوات التي سوف نعمل على شرحها وتوضيحها على النحو التالي :-
- تسجيل الدخول إلى تطبيق سبل
- أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك في التطبيق
- قم بالضغط على العنوان الراغب في أضافته سواء كان للتابع لك أو من الأفراد وذلك من خلال أيقونة العناوين
- اضغط على كلمة إضافة فرد عبر العلامة المتواجدة بجانب الشاشة
- اكتب البيانات الخاصة بالفرد ومن ثم أضغط على كلمة حفظ .
طريقة إضافة تابع في العنوان الوطني
يمكنك الآن إضافة شخص تابع إلى عنوانك الوطني حتى لو كان أحد أفراد أسرتك وكان عنوانه هو نفس عنوانك ولكن قبل أن تتمكن من اتخاذ هذه الخطوة ، يجب أن تكون مسجلاً فعليًا في خدمة العنوان الوطني وتكون من المستفيدين من كافة خدماته كما يجب أن تكون على معرفة بكافة بيانات التابع من رقم هويته أو الإقامة حتى تتمكن من أضافته وذلك من خلال تلك الخطوات على النحو التالي :-
- الدخول إلى موقع سبل العنوان الوطني من رابط تسجيل العنوان الوطني
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك لدى سبل عبر كتابة اليوزر والباسورد الخاص بك
- اكتب المعلومات الخاصة بالتابع في الأماكن المخصص لها
- قم بكتابة العنوان الراغب في إضافة التابع له أو حتى الفرد
- قم بحفظ وتسجيل البيانات التي قمت بكتابتها.
ملحوظة: يمكن إضافة الزوجة كتابع لك أو حتى أحد الأبناء أو الزوجات أو أبناء الزوجة حيث لا تقتصر الإضافة على المعارف والعاملين فقط ويعتبر البرنامج واحد من أهم المنصات التي تساعد المواطنين والمقيمين في الوصول الصحيح إلى الأشخاص والوجهات بشكل صحيح.
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