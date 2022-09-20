كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الجوال 1444 وطريقة سداد فاتورة الكهرباء الكترونياً

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الجوال 1444 وطريقة سداد فاتورة الكهرباء الكترونيا ومعرفة فاتورة الكهرباء برقم الهوية حيث تقدم الشركة السعودية للكهرباء خدمات الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونيا بأكثر من طريق تسهيلا علي المواطنين الراغبين في معرفة قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء حيث يتم الاستعلام عن طريق الجوال بواسطة تطبيق شركة الكهرباء السعودية ويمكن ايضا أتباع خطوات استعلام فاتورة الكهرباء إلكترونيا برقم الهوية عبر رابط شركة الكهرباء السعودية او من خلال ارقام خدمة عملاء شركة الكهرباء السعودية ويمكن القيام بخطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من الجوال. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الجوال 1444 أولا يجب تحميل تطبيق شركة الكهرباء على الجوال ويسمي التطبيق ” الكهرباء”.

وبعد ذلك تثبيت التطبيق على الجوال.

ثم فتح التطبيق ومن الواجهة الرئيسية يتم الدخول على خدمة ” خدمات الفواتير”.

ايضا يجب كتابة رقم الحساب فى الخانة المخصصة لذلك.

وبعد ذلك ادخال رمز التحقق المرئي فى المكان الموجود بالشاشة فى التطبيق.

ثم النقر على خيار ” عرض”.

وبذلك يقوم تطبيق الكهرباء بعرض كافة تفاصيل فاتورة الكهرباء المستحقة على العميل. معرفة فاتورة الكهرباء برقم الهوية 2022 أولا يجب على العميل الدخول على موقع شركة الكهرباء السعودية الرسمي.

ثم ادخال كلمة المرور واسم المستخدم.

وبعد الدخول يتم الضغط على خيار ” خدمات المشتركين”.

ايضا يجب تحديد خدمة الفواتير من بين قائمة الخدمات المعروضة.

ثم يتم عرض كافة خدمات الخاصة بفواتير الكهرباء.

بعد ذلك يجب الضغط على خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

ايضا يجب ادخال رقم الهوية فى المكان المخصص لذلك.

والضغط على خيار التالي.

وأخيرا سيقوم الموقع بعرض كافة تفاصيل فاتورة الكهرباء الكترونيا. طريقة سداد فاتورة الكهرباء الكترونيا الدخول على موقع شكرة الكهرباء السعودية.

ثم الدخول على خدمة الفواتير.

بعد ذلك الضغط على استعلام الفواتير.

ايضا يجب ادخال رقم الحساب والضغط على عرض الفاتورة.

كذلك فى حالة عدم وجود حساب للعميل يجب البدء فى خطوات تسجيل حساب جديد فى موقع شركة الكهرباء.

ثم الضغط على خيار الدفع الالكتروني بالفيزا.

ايضا يجب ادخال رقم الفيزا الذى ترغب بتسديد الفاتورة من خلاله.

وبعد ذلك الضغط على خيار سداد لتظهر قائمة الفواتير المستحقة وقيمة كل فاتورة.

ثم يجب الضغط على دفع الفاتورة وتأكيد جميع البيانات والضغط على موافق للانتهاء من طريقة تسديد فاتورة الكهرباء الكترونيا.

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