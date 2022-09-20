نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات والأرامل والعاطلين ومن هم المستفيدين من الدعم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد حسب ما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بالإعلان عنها حتى يتمكن جميع الأفراد الراغبين في التقديم من أجل التسجيل في الدفعة الجديدة لضمان الاجتماعي من أجل الحصول على الدعم الشهري، وبما أننا الآن حريصين في ثقفني على جعلك تتعرف على كل ما هو جديدة أحصل الآن على التفاصيل عبر النقاط التالية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تعرف الآن على الشروط الكاملة التي يجب أن تتعرف عليها حتى تتمكن من الالتزام بها، ولكي يكون هناك أمل في أن يتم قبول طلبك، وتعرف عليها الآن عبر النقاط التالية:

المتقدم حامل للهوية الوطنية السعودية.

لا يجب أن يتجاوز عمر المتقدم عن خمسة وثلاثين عام.

يجب أن لا يكون هناك أي أملاك تخصه يحصل منها على راتب شهري.

لا يجب أن يكون قد حصل في السابق على أي معونة أو مساعدة داخل المملكة أو من الوزارة نفسها.

إبراز المستندات الرسمية التي توضح الحالة الاجتماعية للمتقدم، وهذا الشرط لكي يبرز ورقك ويثبت أنك من المستحقين.

لا يجب أن يكون لديه وظيفة في المصالح الحكومية أو الخاصة.

مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

لا يجب أن يتجاوز المعاش الشهري لعائل الأسرة عن الحد المانع أو الأدنى من المعاش.

كما لا يجب أن يكون مقيم في إحدى دور إيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

من هم المستفيدين من الضمان الاجتماعي؟

يجب أن يعلم المتقدمين أم المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي جميع المواطنين المقيمين إقامة دائمة داخل المملكة، ولكن هناك استثناءات لغير السعوديين ومنهم: