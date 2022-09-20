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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات والأرامل والعاطلين ومن هم المستفيدين من الدعم؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد حسب ما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بالإعلان عنها حتى يتمكن جميع الأفراد الراغبين في التقديم من أجل التسجيل في الدفعة الجديدة لضمان الاجتماعي من أجل الحصول على الدعم الشهري، وبما أننا الآن حريصين في ثقفني على جعلك تتعرف على كل ما هو جديدة أحصل الآن على التفاصيل عبر النقاط التالية.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور
تعرف الآن على الشروط الكاملة التي يجب أن تتعرف عليها حتى تتمكن من الالتزام بها، ولكي يكون هناك أمل في أن يتم قبول طلبك، وتعرف عليها الآن عبر النقاط التالية:
- المتقدم حامل للهوية الوطنية السعودية.
- لا يجب أن يتجاوز عمر المتقدم عن خمسة وثلاثين عام.
- يجب أن لا يكون هناك أي أملاك تخصه يحصل منها على راتب شهري.
- لا يجب أن يكون قد حصل في السابق على أي معونة أو مساعدة داخل المملكة أو من الوزارة نفسها.
- إبراز المستندات الرسمية التي توضح الحالة الاجتماعية للمتقدم، وهذا الشرط لكي يبرز ورقك ويثبت أنك من المستحقين.
- لا يجب أن يكون لديه وظيفة في المصالح الحكومية أو الخاصة.
- مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.
- لا يجب أن يتجاوز المعاش الشهري لعائل الأسرة عن الحد المانع أو الأدنى من المعاش.
- كما لا يجب أن يكون مقيم في إحدى دور إيواء التي تقوم الدولة برعايتها.
من هم المستفيدين من الضمان الاجتماعي؟
يجب أن يعلم المتقدمين أم المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي جميع المواطنين المقيمين إقامة دائمة داخل المملكة، ولكن هناك استثناءات لغير السعوديين ومنهم:
- الزوجة والأرملة والمطلقة من مواطن سعودي ولديه أبناء ومقيمة إقامة دائمة، بل ولديها إقامة سارية ومعها كل ما يثبت أنها بحاجة للدعم الشهري.
- الأبناء من مواطنة سعودية وأب غير سعودي، يجب أن يكون لديهم إثبات صحة الزواج وإقامة الأبناء سارية، وهذا في حال إذا لم يكن مع الأبناء هوية وطنية تثبت أنهم سعودي الأم.
- ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام الذين لا يوجد لديهم أوراق تثبت أنهم من أبناء المملكة، لكن يجب أن يكون لديهم إقامة مازالت سارية، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يكون لديهم مستندات تثبت إصابتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات والأرامل والعاطلين ومن هم المستفيدين من الدعم؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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