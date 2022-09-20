كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للفرد والشروط المطلوبة للتسجيل

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عمر شويل - جدة كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للفرد ، طرأت تحديثات جدية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لتعديل راتب الضمان الاجتماعي وإضافة فئات جديدة مع الالتزام بتوافر الشروط المحددة للحصول على المعاش، ويعد ذلك المعاش مساعدة كبيرة للأسر محدودة الدخل ويسهل التسجيل بالمعاش من خلال الانترنت عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية الالكتروني دون الحاجة إلى بذل أي جهد أو إضاعة الوقت إذ تعمل المملكة العربية السعودية على توفير كافة الخدمات لمواطنيها بأقل مجهود.

شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يجب أن تتوافر الشروط المحددة في المواطنين للتسجيل بمعاش الضمان الاجتماعي والاستفادة من الراتب الشهري وتتمثل شروط التسجيل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة السعودية بشكل دائم.

لا يجب أن يتعدى دخل المواطن الحد المسموح به من الضمان الاجتماعي.

تقديم المستندات اللازمة التي تثبت دخل المواطن أو إثبات احتياجه للمعاش كأن يكون يتيم أو أرملة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يصرف المعاش لمطلقة السعودي والمطلقة السعودية الذين لديهم أبناء.

خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي

أصبح من السهل التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من المملكة العربية السعودية فقط من خلال الانترنت عبر إتباع تلك الخطوات:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي.

الضغط على خدمات الكترونية والتسجيل باسم المستخدم والرقم السري.

يمكن إنشاء حساب جديد من خلال كتابة البيانات المطلوبة من الاسم، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، رقم الهوية وتحديد كلمة مرور.

تأكيد البيانات من خلال الرمز المرسل للهاتف والتأكد من أن كافة البيانات المدخلة صحيحة.

اختيار مكتب الضمان الاجتماعي التابع للمواطن والموافقة على الشروط والأحكام.

انتظار الموافقة من خلال رسالة نصية عبر الهاتف أو البريد الالكتروني.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للفرد

يخضع الراتب الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي إلى التغيير من الحين إلى الأخر وفقا للحالة الاجتماعية للمواطنين، وقد تم تحديد راتب 1000 ريال سعودي للفرد في حالة لم يرتفع دخله عن 2000 ريال، يتم صرف 1285 ريال للفردين في حين عدم زيادة دخلهم عن 2570 ريال، بينما الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد فإن المعاش يكون 1570 في حين عدم زيادة الدخل عن 3140 ريال، أما الأسر المكونة من خمسة أفراد فيكون معاش الضمان الاجتماعي الخاص بهم 2140 ريال ولابد أن لا يزيد دخل الأسرة عن 4280 ريال.