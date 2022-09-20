نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل منصة سلفة الشخصي وطريقة الحصول علي تمويل سريع بدون كفيل او تحويل راتب بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة منصة سلفة الالكترونية من الاخبار الهامة التى يبحث عنها المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية وتشغل بالهم. حيث يجدون أن منصة سلفة هي أكبر منصة تمويلية بالسعودية . والتي تقدم دعم شخصى للمواطنين والمواطنات حيث يبدأ تمويلها الطارئ من مبلغ 1000 ريال سعودي وحتي يصل الى مبلغ 5000 ريال سعودي . وهذا الدعم يمكن الحصول علية بكل بساطة لان التسجيل في منصة سلفة يتم الكترونيا دون اى مجهود . كما ان منصة سلفة قد قامت بوضع فترة كبيرة لسداد الأقساط وهى لمدة 60 شهرا . والتي يقوم بتحديدها المتقدم علي هذا التمويل بنفسه حسب ظروفة المالية والتي يستطيع ان يقوم بالوفاء بها بالسداد .
كذلك يوجد خدمة عملاء لمنصة سلفة الالكترونية يمكنك اللجوء إليها إذا صادفتك اى مشكلة . فإنها تتلقى جميع الشكاوى والاستفسارات وتقوم بالرد عليك على مدار 24 ساعة وتساعدك في طريقة التسجيل خطوة بخطوة حتي يمكنك الحصول علي تمويلك . منصة سلفة تمنح المواطن السعودى هذا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ولا حاجة الي ان يكون معك كفيل . وايضا من أهم مميزاتها انها تقدم لديك خدماتها التمويلية بشكل فورى وسريع . كما ان منصة سلفة تمويلاتها تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية . ومن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية وخطوات التسجيل فى سلفة .
شروط منصة سلفة الالكترونية
يشترط قبل التقديم فى منصة سلفة الالكترونية أن يكون المتقدم على علم ومعرفة تامة بالشروط التي تم وضعها من قبل المنصة . وتلك الشروط بسيطة وغير معقدة وتتوافر في اغلبية ابناء الوطن السعودي . فأنه يجب أن تتوافر كافة تلك الشروط في المتقدم وهى كالاتى :
- اولا : يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . ومقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة العربية السعودية .
- ثانيا : يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما .
- ثالثا : يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل . فيجب ان يكون موظفا فى القطاع الحكومى لمدة 3 شهور وفى القطاع الخاص لمدة 6 شهور .
- رابعا : لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودى .
طريقة التسجيل في منصة سلفة خطوة بخطوة
تعرف على طريقة حصول على تمويلك من منصة سلفة بالخطوات . منصة سلفة تعد الأسرع تمويليا بالمملكة من حيث الحصول على التمويل . حيث يمكنك الحصول عليه في غضون ربع ساعة فقط من بعد قيام المتقدم بالتسجيل . أما عن سهولة التسجيل فهي خطوات يجب اتباعها من قبل المتقدم . وكذلك إدخال بياناته بشكل صحيح حتى يتمكن من الحصول على مبلغ التمويل الذي يرغب به . أما عن تلك الخطوات فهي كالتالي :
- اولا / في البداية على المتقدم القيام بالدخول على موقع منصة سلفة الرسمي .
- ثانيا / القيام بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول وملئ كافة بياناته المطلوبة منه بصورة صحيحة .
- ثالثا / توجد بعد ذلك أيقونة طلب التمويل قم بالنقر عليها وحدد مبلغ تمويلك الذي ترغب في الحصول عليه . ومن ثم قيام المتقدم بعد ذلك بتحديد القسط الذي يناسب كل واحد على حدا ويناسب مقدرته التمويلية في السداد .
- رابعا / على المتقدم بعد ذلك الضغط على كلمة موافقة وارسال طلبه ومن ثم انتظار الموافقة على طلب التمويل .
نتمني اخيرا ان نكون قد وفقنا في عرض اهم اخبار التمويل من خلال منصة سلفة الالكترونية داخل المملكة العربية السعودية . وكذلك لاهم متابعينا عبر موقعنا موقع ثقفني لكم منا دوام النجاح والتوفيق .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل منصة سلفة الشخصي وطريقة الحصول علي تمويل سريع بدون كفيل او تحويل راتب بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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