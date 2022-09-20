نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل منصة سلفة الشخصي وطريقة الحصول علي تمويل سريع بدون كفيل او تحويل راتب بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة الالكترونية من الاخبار الهامة التى يبحث عنها المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية وتشغل بالهم. حيث يجدون أن منصة سلفة هي أكبر منصة تمويلية بالسعودية . والتي تقدم دعم شخصى للمواطنين والمواطنات حيث يبدأ تمويلها الطارئ من مبلغ 1000 ريال سعودي وحتي يصل الى مبلغ 5000 ريال سعودي . وهذا الدعم يمكن الحصول علية بكل بساطة لان التسجيل في منصة سلفة يتم الكترونيا دون اى مجهود . كما ان منصة سلفة قد قامت بوضع فترة كبيرة لسداد الأقساط وهى لمدة 60 شهرا . والتي يقوم بتحديدها المتقدم علي هذا التمويل بنفسه حسب ظروفة المالية والتي يستطيع ان يقوم بالوفاء بها بالسداد .

كذلك يوجد خدمة عملاء لمنصة سلفة الالكترونية يمكنك اللجوء إليها إذا صادفتك اى مشكلة . فإنها تتلقى جميع الشكاوى والاستفسارات وتقوم بالرد عليك على مدار 24 ساعة وتساعدك في طريقة التسجيل خطوة بخطوة حتي يمكنك الحصول علي تمويلك . منصة سلفة تمنح المواطن السعودى هذا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ولا حاجة الي ان يكون معك كفيل . وايضا من أهم مميزاتها انها تقدم لديك خدماتها التمويلية بشكل فورى وسريع . كما ان منصة سلفة تمويلاتها تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية . ومن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية وخطوات التسجيل فى سلفة .

شروط منصة سلفة الالكترونية

يشترط قبل التقديم فى منصة سلفة الالكترونية أن يكون المتقدم على علم ومعرفة تامة بالشروط التي تم وضعها من قبل المنصة . وتلك الشروط بسيطة وغير معقدة وتتوافر في اغلبية ابناء الوطن السعودي . فأنه يجب أن تتوافر كافة تلك الشروط في المتقدم وهى كالاتى :

اولا : يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . ومقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثانيا : يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما .

ثالثا : يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل . فيجب ان يكون موظفا فى القطاع الحكومى لمدة 3 شهور وفى القطاع الخاص لمدة 6 شهور .

رابعا : لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودى .

طريقة التسجيل في منصة سلفة خطوة بخطوة

تعرف على طريقة حصول على تمويلك من منصة سلفة بالخطوات . منصة سلفة تعد الأسرع تمويليا بالمملكة من حيث الحصول على التمويل . حيث يمكنك الحصول عليه في غضون ربع ساعة فقط من بعد قيام المتقدم بالتسجيل . أما عن سهولة التسجيل فهي خطوات يجب اتباعها من قبل المتقدم . وكذلك إدخال بياناته بشكل صحيح حتى يتمكن من الحصول على مبلغ التمويل الذي يرغب به . أما عن تلك الخطوات فهي كالتالي :

اولا / في البداية على المتقدم القيام بالدخول على موقع منصة سلفة الرسمي .

ثانيا / القيام بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول وملئ كافة بياناته المطلوبة منه بصورة صحيحة .

ثالثا / توجد بعد ذلك أيقونة طلب التمويل قم بالنقر عليها وحدد مبلغ تمويلك الذي ترغب في الحصول عليه . ومن ثم قيام المتقدم بعد ذلك بتحديد القسط الذي يناسب كل واحد على حدا ويناسب مقدرته التمويلية في السداد .

رابعا / على المتقدم بعد ذلك الضغط على كلمة موافقة وارسال طلبه ومن ثم انتظار الموافقة على طلب التمويل .

نتمني اخيرا ان نكون قد وفقنا في عرض اهم اخبار التمويل من خلال منصة سلفة الالكترونية داخل المملكة العربية السعودية . وكذلك لاهم متابعينا عبر موقعنا موقع ثقفني لكم منا دوام النجاح والتوفيق .