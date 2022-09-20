الساعة كم ينزل الراتب في البنك الأهلي 1444 للموظفين المدنيين والعسكريين

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عمر شويل - جدة إن بنوك المملكة السعودية تلتزم بدوام محدد وساعات محددة تخص إصدار الراتب، ومن بين تلك البنوك هو البنك الأهلي التجاري، فهو الأقدم والأعرق من بين كافة البنوك المتواجدة بالمملكة، ولذلك فالجميع مهتمين بمعرفة المواعيد الخاصة بالراتب، ولذلك فإن مقالنا سيوضح لكم الساعة كم ينزل الراتب في الأهلي 1444 للموظفين وفق تحديد البنك.

الساعة كم ينزل الراتب في الأهلي 1444

عادة ينزل الراتب بالبنك الأهلي العاشرة في الصباح، ولكنه أحياناً يتأخر ساعة أو اثنين بعد إعلان الإيداع، علماً بأن مدة التأخير لا تزيد عن 24 ساعة في البنك الأهلي مثله مثل أي بنك يلتزم بالمواعيد التي يتم تحديدها لصرف الرواتب، من أجل ضمان راحة العملاء وإرضائهم وتوضع عن رواتب باليوم رقم 27 الخاص بالشهر الميلادي، إلا أن صادف عطلة رسمية يؤخر يوم، إن كان ميعاد الصرف السبت ويقدم يوم إن صادف ميعاد الصرف الجمعة.

التواصل مؤسسة البنك الأهلي بالسعودية

إن البنك الأهلي يقدم لكم خدمة متميزة لكافة العملاء الذين يرغبون في القيام بالتعرف على جميع الخدمات المصرفية المقدمة للشركات أو الأفراد التي تقوم بالتعامل مع البنك الأهلي، وبإمكانك أن تتواصل معه بطرق متعددة سهلة وبسيطة، وإليكم هذه الطرق الخاصة بالتواصل وهي كالآتي:

أولاً تستطيع أن تتواصل مع البنك من خلال الرقم المحدد لذلك.

بإمكانك أيضاً أن تقدم شكاوى واستفسارات وبلاغات.

تستطيع أن ترسل بريداً إلكتروني بالبريد الخاص بالشكوى.

تتواصل أيضاً معهم من خلال البريد الإلكتروني التابع للمؤسسة.

كما أن هناك رقم قد تم تخصيصه للاستفسار الخاص بالمنتجات التمويلية.

أما عن التعرف بالمنتجات التمويلية فهو له رقماً خاص به.

البنك الأهلي التجاري

إن البنك السعودي تأسس 1953 بمدينة جدة، وهذا بعد أن صدر أمراً ملكياً من قبل الملك عبد العزيز يقتضي بالدمج لشركتي صالح وعبد العزيز الكعكي مع شركة سالم محفوظ، فأصبح اسمهم البنك الأهلي التجاري وهو بنك السعودية، ومؤسسة مالية كبيرة بقيمة مالية 30 بالمائة من إجمالي القيم المصرفية السوقية، تم ابتداء نشاطه بحوالي 30 مليون ريال، وأذا ما تم معادلة هذا الرقم بالدولار يصبح ثمانية مليون دولار أمريكي.