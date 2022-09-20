تغيير رقم الجوال في مصرف الراجحي وتحديث البيانات إلكترونيا 1444

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عمر شويل - جدة تحديث بيانات مصرف الراجحي عن طريق الهاتف وهي تعد واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من مصرف الراجحي السعودي الذي يعتبر واحدا من أهم وأكبر المؤسسات المعنية بالخدمات المصرفية والبنكية داخل المملكة، ونظرا إلى حاجة عملاء البنك إلى تحديث البيانات خاصتهم في حساب الراجحي، فلقد تم توفير إجراء هذه الخدمة عبر الجوال بعدة طرق من أجل توفير الوقت والجهد على العملاء الراغبين في تحديث بياناتهم في أي وقت.

تغيير رقم الجوال في مصرف الراجحي وتحديث البيانات إلكترونيا

يعد بنك الراجحي أهم بنوك المملكة العربية السعودية وأحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم بخبرة تتجاوز 60 عاماً، ويقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات التي يمكن أن تتم بأكثر من وسيلة، وتعتبر عملية تحديث البيانات من أهم الإجراءات التي لا بُد من أن يقوم بها كل عملاء البنك تباعًا وإدخال أي بيانات قد طرأ عليها تغيير بشكل صحيح وسريع والتأكيد عليها، ولا سيما أن إهمال خطوة تحديث البيانات خصوصًا بعد تجديد الإقامة قد يؤدي إلى تجميد حساب العميل وعدم التمكن من استخدامه، وفي حالة عدم تحديث البيانات؛ إذا تم التوجه إلى الصراف الآلي أو محاولة الحصول على أي من خدمات المصرف، سوف تظهر رسالة تفيد بضرورة تحديث البيانات فوراً لكي لا يتضرر الحساب

خطوات تغيير رقم الجوال في مصرف الراجحي عن طريق الإنترنت 1444

اذهب أولاً إلى رابط موقع مصرف الراجحي.

في الخطوة التالية اضغط على زر “المباشر” من الصفحة الرئيسية.

انتقل بعد ذلك إلى خطوة تسجيل الدخول حيث تدخل أولاً اسم المستخدم، ثم كلمة السر.

اضغط على زر “دخول” لإتمام عملية تسجيل الدخول.

ستتلقى في هاتفك المحمول رسالة نصية به كلمة سر مؤقتة عليك

إدخالها في الحقل المخصص له عقب إدخال رقم الجوال.

عقب الانتهاء من إدخال كلمة السر المؤقته اضغط على زر “التالي”.

اضغط بعد ذلك على تحديث تاريخ الانتهاء من قائمة الخيارات الظاهرة أمامك في خدمات الحسابات من أيقونة “صحفتي الرئيسية”.

في الصفحة التالية ادخل رقم الجوال الجديد في الحقل الأول لرقم العميل، ثم قم بمراجعة البيانات الأخرى.

عقب تغيير رقم الجوال اضغط بعد ذلك على زر “تحديث تاريخ الانتهاء”

سيظهر لك الموقع بعد ذلك نافذة تفيد بأن عملية التحديث قد تمت بنجاح.

كيفية تحديث رقم الجوال عبر الصراف الآلي