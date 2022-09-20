نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني 92 عروض الرحلات الداخلية اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الطيران السعودي اليوم الوطني 92 حيث أعلنت الخطوط السعودية عن العروض الخاصة باليوم الوطني 92 والتي تتضمن تخفيضات على تذاكر الرحلات الخارجية والداخلية لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية وذلك بمناسبة اليوم الوطني 92 وتتميز بأنها خصومات قويه للغايه لجميع الأشخاص، وذلك للاحتفال بإجازة اليوم الوطني الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وهو يعتبر من الايام التي يتم فيها تمديد تاريخ السعودية المليء بالبطولات وسوف نقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني

الخطوط السعودية أعلنت عن عروض اليوم الوطني من خلال تخفيضات تكون على النحو التالي:

عروض الرحلات في الرياض إلى هولندا والتي تبدأ يوم 23 من شهر سبتمبر وتستمر حتى ثلاثة ايام الى امستردام بمبلغ وقدره 1996 ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة عروض الرحلات من مدينة الرياض الى لباكو بمبلغ 1505 ريال سعودي

وقيمة الرحلات من الرياض الى اسطنبول تبلغ بقيمة 1,574 ريال سعودي.

رحلات الرياض إلى الدار البيضاء تبلغ قيمتها 2366 ريال سعودي.

الرحلات في جده للاسكندريه تابلت بقيمة 962 ريال.

وتبلغ قيمة الرحلات في عروض اليوم الوطني من الرياض الى لندن 1845 ريال سعودي.

وتبلغ الرحله من جده الى دبي 1014 ريال سعودي.

عروض الرحلات الداخلية اليوم الوطني

لقد حددت الخطوط السعودية اجمل عروض الطيران للرحلات الداخلية ما يلي

قيمة السفر من مدينه جده الى الرياض 199 ريال سعودي.

قيمة رحلة الطيران من مدينة ابها الى مدينة الرياض وتبلغ 299 ريال سعودي.

تكلفة رحلة الطيران من المدينة المنورة الى الرياض 169 ريال سعودي.

تذكرة الطيران من الدمام الى الرياض والتي تبلغ 129 ريال سعودي.

تكلفة السفر من تبوك الى الرياض تبلغ 269 ريال سعودي.

تكلفة السفر من جازان للرياض والتي تبلغ 269 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة الطيران من نجران الى الرياض 269 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني للطيران اديل

تعلن شركة ديل عن عروض الطيران بمناسبة اليوم الوطني 92 حيث انها تقوم بعمل العديد من التخفيضات والخصومات لجميع العملاء في هذا اليوم للسفر من مطار الدمام إلى القاهرة بتكلفة 339 ريال سعودي بينما تكون إلى دولة الكويت من السعوديه بقيمة 250 ريال سعودي.