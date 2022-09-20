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عمر شويل - جدة كيفية استخراج الهوية من تطبيق توكلنا، يعد تطبيق توكلنا من اهم التطبيقات المتطورة المتاحة داخل المملكة العربية السعودية والتي تم اطلقها في فترة جائحة كورنا وتم إطلاقه من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي(سدايا)، وكان هذا التطبيق يستخدم في فترة حظر التجوال فكان من اختصاصاته إصدار التصاريح والتراخيص، انه يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يحتاج إليها المواطن السعودي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات والهيئات الحكومية وعمل زحام وتكدس أمامها هذا أيضا ما تسعى إليه الدولة من تقدم ورقي وتماشيا مع رؤية وتخصصات 2030.

يعمل هذا التطبيق على الهواتف المحمولة والحواسب، ومازال يقدم الكثير من الخدمات حتى ما بعد فترة كرونا، ومن هذه الخدمات الآتي:

الهوية الرقمية.

فحص كرونا.

لوحة البيانات.

رعاية التابعين.

الحالة الدراسية للأبناء.

إصدار تصاريح اعتمارنا.

مواعيد الأحوال المدنية والجوازات.

عرض المخالفات العامه.

العنوان الوطني.

الجواز الصحي.

إنشاء التجمعات.

مشاركة بطاقة الوضع الصحي.

مواعيد مراجعة الجهات العدلية.

كيفية استخراج الهوية من توكلنا

يمكنك استخراج الهوية الوطنية من خلال تطبيق توكلنا للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وفى السطور التالية من هذا المقال سوف نقوم بتوضيح استخراج الهوية من وهى كالآتي:

أولا الدخول إلى تطبيق توكلنا.

قم بإدخال رقم الهوية ورقم الإقامة وكلمة المرور.

الضغط على أيفونه التالي ومن ثم متابعة.

الضغط على محفظتي.

قم بتحديد سجل الأسرة من تصنيف الوثائق الشخصية في المحفظة الرقمية.

الضغط على بطاقة سجل الأسرة ومن ثم يتم عرض التفاصيل كامله.

خطوات تسجيل جديد على توكلنا

إن ذلك التطبيق أتاح للجميع داخل المملكة بالتسجيل عليه لسهولة تيسير وإنهاء التعاملات الحكومية وغيرها، ومن هنا يستطيع أي مواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية من تسجيل الدخول إليه، وذلك عبر الخطوات الآتية:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا.

قم بالضغط على تسجيل جديد.

قم بتحديد خيار التسجيل للمواطنين والمقيمين.

إدخال رقم الهوية ورقم الإقامة وذلك في حالة كان المستخدم مقيم.

إدخال كافة البيانات الشخصية.

الضغط على تسجيل ومن ثم إدخال رمز التحقيق.

قم بإنشاء كلمة المرور الخاصة بك.

اتباع الخطوات والتعليمات والإجابة على الأسئلة المطروحة لاستكمال إنشاء الحساب.

طرق التواصل مع توكلنا

هناك عدة طرق للتواصل مع توكلنا وذلك لسهولة على المواطنين والمقيمين داخل المملكة لتواصلهم مع فريق الدعم الفني، والذي بدوره سوف يقوم بالرد على كافة الاستفسارات ويمكنك التواصل معه عبر الطرق التالية: