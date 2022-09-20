نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية يعقد اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم أمس الإثنين اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي، تلك الاتفاقية التي تهدف لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي للاستفادة من منتجات وخدمات البنك، ويبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل تلك الاتفاقية تلك التي سنوضحها لكم من خلال هذا المقال.

أهداف اتفاقية وزارة الموارد البشرية مع بنك التنمية الاجتماعية

لقد تضمنت تلك الاتفاقية على العديد من البنود تمثلت في:

اطلاق برنامج تعاون بين الطرفين البنك والوزارة. بناء علاقة استراتيجية قوية بين البنك والوزارة. تقديم الدعم المستحق للمواطنين المستحقين لضمان الاجتماعي. توفير المنتجات والخدمات التي تمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي من الدخول في سوق العمل. تقديم عدد من البرامج الكبيرة التي تساعد في تمويل المواطن السعودي.

أسباب عقد الاتفاقية

تهدف وزارة الموارد البشرية من خلال تلك الاتفاقية للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المختلفة في المملكة العربية السعودية وفي مختلف القطاعات، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتوفير ما يلزم لمواطن السعودي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

يشترط أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويقيم في السعودية. في إمكان المطلقة أو الأرملة لزوج سعودي الجنسية التسجيل للاستفادة من الضمان الاجتماعي فى حالة تواجد أبناء سعوديين الجنسية. تقديم الاوراق والمستندات اللازمه للاستفادة من الضمان الاجتماعي. يشترط أن يكون دخل المستفيد أقل من الحد الأدني للمعاش. أن يكون سن المتقدم يتراوح ما بين 25 حتى 65 عام.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

سنوضح لكم الآن الخطوات اللازم اتباعها لإتمام عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين:

أولاً الدخول على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

الضغط على تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي.

إضافة البيانات المطلوب تسجيلها.

الضغط على زر تسجيل جديد.

إضافة رمز التحقق وتأكيده.

رفع المستندات المطلوبة.

الضغط على زر الإرسال.

نتمنى ان نكون قد افدناكم في محتوي مقالنا الخاص بالاتفاقية المنعقدة بين وزارة الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية السعودي، وأضافنا لكم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل للاستفادة من الضمان الاجتماعي، في إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائماً على ثقفني.