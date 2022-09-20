نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني السعودي للسياحة للرحلات الداخلية والخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي تقوم فيه الشركات وجميع المنشأت بتقديم الكثير من العروض والتخفيضات التي تناسب الجميع وذلك احتفالا بقدومه، كما أن جميع أهل المملكة ينتظرون هذا اليوم إما للاستفادة من هذه التخفيضات والعروض أو للاستمتاع بالاحتفالات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، ومن أهم هذه العروض هي عروض الخطوط السعودية لهذا اليوم المميز، في هذا المقال سوف نتحدث عن أهم عروض الخطوط السعودية تابعوا معنا.

عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني

الجميع يقوم بتقديم عروض مميزة لكن عروض الخطوط السعودية في هذا اليوم المميز هيمنة على جميع العروض الخاصة بجميع الشركات والمنشأت، حيث قدمت عدة عروض للرحلات الداخلية وأخرى للرحلات الخارجية، سوف نتحدث عنها من خلال الأسطر التالية.

عروض خطوط السعودية للرحلات الداخلية

تخفيض تكلفة تذكرة الرحلة من جدة للرياض وأصبحت تكلفة التذكرة 199 ريال سعودي.

بلغت تكلفة تذكرة الطيران من مدينة أبها للرياض نحو 299 ريال سعودي.

بلغ سعر التذكرة للرياض من المدينة المنورة 169 ريال سعودي.

سعر تذكرة الرياض من الدمام 129 ريال سعودي.

قيمة تذكرة الرياض من مدينة تبوك للرياض 269 ريال.

تكلفة الرحلة من مدينة جازان إلى الرياض 269 ريال.

قيمة تذكرة للرياض من مدينة نجر 269 ريال.

عروض خطوط السعودية للرحلات الخارجية

بداية من يوم 23 سبتمبر هناك عرض على جميع الرحلات إلى هولندا من مدينة الرياض قيمة التذكرة 1996 ريال إلى مدينة أمستردام وهذا العرض مستمر لمدة 3 أيام.

هناك عروض من مدينة الرياض إلى كل من مدينة أباكو ومدينة أذربيجان قيمة التذاكر لكل منهما 1505 ريال.