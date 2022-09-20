نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني السعودي للسياحة للرحلات الداخلية والخارجية في المقال التالي
عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي تقوم فيه الشركات وجميع المنشأت بتقديم الكثير من العروض والتخفيضات التي تناسب الجميع وذلك احتفالا بقدومه، كما أن جميع أهل المملكة ينتظرون هذا اليوم إما للاستفادة من هذه التخفيضات والعروض أو للاستمتاع بالاحتفالات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، ومن أهم هذه العروض هي عروض الخطوط السعودية لهذا اليوم المميز، في هذا المقال سوف نتحدث عن أهم عروض الخطوط السعودية تابعوا معنا.
عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني
الجميع يقوم بتقديم عروض مميزة لكن عروض الخطوط السعودية في هذا اليوم المميز هيمنة على جميع العروض الخاصة بجميع الشركات والمنشأت، حيث قدمت عدة عروض للرحلات الداخلية وأخرى للرحلات الخارجية، سوف نتحدث عنها من خلال الأسطر التالية.
عروض خطوط السعودية للرحلات الداخلية
- تخفيض تكلفة تذكرة الرحلة من جدة للرياض وأصبحت تكلفة التذكرة 199 ريال سعودي.
- بلغت تكلفة تذكرة الطيران من مدينة أبها للرياض نحو 299 ريال سعودي.
- بلغ سعر التذكرة للرياض من المدينة المنورة 169 ريال سعودي.
- سعر تذكرة الرياض من الدمام 129 ريال سعودي.
- قيمة تذكرة الرياض من مدينة تبوك للرياض 269 ريال.
- تكلفة الرحلة من مدينة جازان إلى الرياض 269 ريال.
- قيمة تذكرة للرياض من مدينة نجر 269 ريال.
عروض خطوط السعودية للرحلات الخارجية
بداية من يوم 23 سبتمبر هناك عرض على جميع الرحلات إلى هولندا من مدينة الرياض قيمة التذكرة 1996 ريال إلى مدينة أمستردام وهذا العرض مستمر لمدة 3 أيام.
هناك عروض من مدينة الرياض إلى كل من مدينة أباكو ومدينة أذربيجان قيمة التذاكر لكل منهما 1505 ريال.
- سعر تذكرة الطيران من مدينة الرياض إلى تركيا “إسطنبول” بلغت 1575 ريال.
- تكلفة الرحلة إلى الدار البيضاء “المغرب” من الرياض 2366 ريال.
- تكلفة الطيران من مدينة جدة إلى الإسكندرية 962 ريال.
- ولقد بلغت تكلفة الرحلة من الرياض إلى لندن مدينة الضباب 1845 ريال سعودي.
- تكلفة الرحلة من مدينة جدة إلى مدينة دبي 1041 ريال للفرد الواحد.
- كل هذه العروض قدمتها خطوط السعودية احتفالا باليوم الوطني السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني السعودي للسياحة للرحلات الداخلية والخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.