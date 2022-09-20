نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الطائرات الحربية اليوم الوطني 92 في السعودية ومكان ومواعيد إقامتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الطائرات الحربية اليوم الوطني 92، تستعد وزارة الدفاع للمشاركة في فعاليات الاحتفال بهذا اليوم الهام، وعروض اليوم الوطني طائرات ستكون في عدة مدن سعودية، وسيستمتع آلاف الناس بمشاهدتها برفقة عائلاتهم، وشعار هذه السنة للاحتفال هو ” هي لنا دار” وستتم إقامة فعاليات خاصة لتسعة أيام في عدة مناطق من الثامن عشر حتى السادس والعشرين من شهر سبتمبر، بحيث ستتم إقامة عروض اليوم الوطني الطائرات الحربية وعروض بحرية أيضا ستتكفل بتنفيذها مختلف القطاعات العسكرية والمدنية حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء في السعودية واس، أما شعار هذه العروض فسيكون تحية وطن، وفي هذا المقال سنتحدث بشكل مفصل عن تفاصيل موضوع عروض اليوم الوطني للطائرات في السعودية، ونذكر لكم أهم المدن التي ستقام فيها، تابعوا معنا.

عروض الطائرات الحربية اليوم الوطني 92

إن عروض الطائرات الحربية اليوم الوطني 92 ستشمل عدة مدن سعودية، وسيكون هذا على مدار عدة أيام. من أجل الاحتفال بهذه المناسبة، واليوم الوطني عروض طائرات ستكون من أهم المظاهر، وبالنسبة للمواعيد ستكون البداية في مدينة الدمام ابتداء من يوم 17 حتى 19 من شهر سبتمبر الحالي، ونفس الأمر بالنسبة للجبيل، ومدينة الأحساء أيضا، في حين ستقام في الخبر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر.

بالإضافة إلى ما سبق من عروض اليوم الوطني للطائرات الحربية، ستقام في مدينة الطائف يومي 22 و23 من شهر سبتمبر. وكذلك مدينة الرياض وخميس مشيط والباحة وبلجرشي وتبوك والطائف أيضا. أما في مدينة جدة السعودية فستتم إقامتها في مدينة جدة من الثامن عشر من سبتمبر حتى العشرون من الشهر. وكذلك مدينة حفر الباطن سيكون في 29 من الشهر، في حين أن مدينة الجوف ستقام بها في أول يوم من أكتوبر.

عرض سيرك دو سوليه

سيقام عرض سيرك دو سوليه في اليوم الوطني السعودي 92 في السعودية، وهو يقدم عروضا عالمية ممتازة. وسيقام على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمان في الرياض. سيكون شعاره ثروة وطن وسيستمر لأربعة أيام متواصلة، وهذا في الفترة الممتدة من 21 حتى تاريخ 24 من سبتمبر. وهي تحتضن ثلاثة عشرة منطقة، كما ستتم إقامة العديد من العروض التراثية والأعمال الحرفية والألعاب النارية أيضا.

بهذا نصل معكم إلى ختام مقال قدمنا لكم فيه موضوع عروض الطائرات الحربية اليوم الوطني 92. ولعله من أبرز المواضيع التي يبحث عنها السعوديون الذين يترقبون في الأيام الأخيرة عروض اليوم الوطني الطائرات الحربية 1444 في السعودية.