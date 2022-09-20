نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج دعم ريف 1444 للاسر المنتجة وربات البيوت خطوات الاستعلام عن الدعم برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في برنامج دعم ريف 1444 حيث نوفر عبر السطور التالية الخطوات الصحيحة للتسجيل في البرنامج الزراعي، حيث تتيح المنصة التسجيل للعاطلين عن العمل والأسر المنتجة، وكذلك ربات البيوت. وقد كشف برنامج دعم ريف عن عدم تأثير وجود سجل تجاري على الدعم، وقد جاء ذلك ردا على أحد الأشخاص الذي وجه سؤالا إلى البرنامج بخصوص هذا الشأن. يهمك التعرف على خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف 1444 للعاطلين عن العمل.

ليرد البرنامج من خلال الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن وجود السجل التجاري لا يؤثر بأي شكل على الدعَم الريفَي، ويعتبر برنامج دعم ريف من ضمن أهم برامج الدعم الحكومية التي تُقدم بهدف تطوير المعيشة داخل المملكة.

رابط التسجيل في برنامج دعم ريف

أعلنت الوزارة عن تقديم الدعم إلى المواطنين العاطلين عن العمل. وسوف يتمكن جميعهم من إرسال طلبات التقديم بعد التأكد من توافر جميع الشروط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة ريف بشكل مباشر.

الضغط على زر التسجيل كعاطل عن العمل.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتمثل في الاسم كاملاً، الجنسية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى عُمر المستخدم.

الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم الضغط على زر إرسال الطلب.

هل يؤثر وجود سجل تجاري على دعم ريف

حدد برنامج دعم ريف مجموعة من الشروط اللازم توافرها حتى يتمكن المواطنين من الحصول على المنحة الريفية، وتساءل البعض عن إذا كان لدى المتقدم سجل تجاري فهل يؤثر هذا الأمر على المنحة أم لا، وقد أكد البرنامج بأن إلزامية عدم توافر سجل تجاري ليس من ضمن شروط البرنامج. كما يمكنك التعرف على موعد نزول الدعم الريفي.

شروط التسجيل في برنامج ريف

أعلن البرنامج عن إمكانية تقديم الدعم إلى الأفراد العاطلين عن العمل، وذلك بناء على مجموعة من الشروط التي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما. يشترط ألا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن ٦٠٠٠ ريال سعودي، حيث يجب أن يكون المستفيد من ضمن العاملين في المجال الزراعي. ألا يكون التقدم عاملا في أي وظيفة من وظائف القطاع الحكومي أو الخاص. الالتزام بكافة التعليمات الموضوعة من قبل البرنامج والقيام بإرفاق الأوراق المطلوبة.

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية ١٤٤٤

الدخول على برنامج ريف من خلال رابط المنصة الإلكتروني.

إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

اختيار زر الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الاستفسار على دعم ريف من خلال رقم الهوية.

إدراج البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها والتي من ضمنها رقم الهوية الوطنية، ثم يتم اظهار كافة التفاصيل المتعلقة بالطلب.

يتم تقديم الدعم من قبل البرنامج إلى العاملين في المجالات التالية: