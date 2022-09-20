نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الخارجية 1444 للرجال والنساء من خلال masar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مؤخراً وزارة التجارة السعودية بالإعلان عن تقديم وظائف وزارة الخارجية 1444، وذلك من خلال الإعلان عند عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وهذه الوظائف متاحة للرجال والنساء، كما حددت الوزارة عدة شروط للقبول في هذه الوظائف، وكانت عدد الوظائف التي تم الإعلان عنها هو 58 وظيفة في عدد من التخصصات المختلفة المتاحة، وإتاحة إمكانية التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لمنصة جدارة الإلكترونية، وسوف نوضح لكم من خلال موضوعنا عن الشروط الواجب أن تتوافر في الشخص المتقدم لهذه الوظائف وخطوات التقديم.

شروط تقديم وظائف وزارة الخارجية 1444

وأتاحت الحكومة إمكانية تقديم وظائف وزارة الخارجية 1444، ولكن الأخذ في عين الاعتبار عدة شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم للوظائف، وقد تم وضع هذه الشروط من قبل الوزارة وتتمثل في الآتي:

أن لا يقل سن المتقدم عن طلب الوظيفة عن 21 عاماً.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل مناسب للوظيفة المحددة.

أن يجتاز المتقدم اختبارات المقابلة الشخصية والقبول كونها شرط أساسي.

يتاح التقديم لخريجين دفعة عام 2018 في حال رغبتهم في التقديم على الوظائف.

يُرشَح المتقدمين من الحاصلين على نقاط أعلى في التقييم خلال المقابلة الشخصية، وفي حالة تساوي شخص مع آخر فيتم اختيار حديث التخرج.

يتم ترشيح الأشخاص المتقدمين للوظائف من الذين يمتلكون معدل 50% فأكثر من ذلك.

وظائف وزارة الخارجية 1444

وأعلنت وزارة التجارة عن تقديم وظائف وزارة الخارجية 1444 وفتح باب التسجيل في الوظائف الشاغرة لديها، وذلك في يوم 24 صفر 1444 هـ والذي يوافق 21 سبتمبر 2022 م، وسوف يستمر فتح باب التقديم لمدة أربعة أيام، على أن ينتهي يوم 28 صفر 1444 هـ، والذي يوافق 25 سبتمبر 2022 م، وذلك للرجال والسيدات على أن يبدأ ميعاد تلقي الطلبات في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشر مساءاً.

ونشرت وزارة التجارة السعودية التخصصات المطلوبة لديها في 58 وظيفة شاغرة وهي كالتالي: