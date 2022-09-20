نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كنتاكي اليوم الوطني 92 السعودي وأبرز تخفيضات وجبات كنتاكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كنتاكي اليوم الوطني 92، هي من أبرز العروض التي يبحث عنها المواطنين السعوديين، وعروض اليوم الوطني كنتاكي 2022 من خلالها يمكنكم تناول أشهى الأطباق التي ترغبون بها من خلال الاستفادة من هذه العروض، وتعتبر هذه المطاعم من بين أشهر المطاعم التي تقدم وجبات ممتازة للزبائن، وهي تشارك السعوديين فرحة الاحتفال بهذا اليوم الخاص الذي توحدت فيه المملكة العربية السعودية، وهو يصادف تاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وعروض كنتاكي في اليوم الوطني تتضمن الدجاج المقلي ومشروبات وغيرها، وسنتحدث عن أبرزها من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري، ونعرض لكم كل تفاصيل تخفيضات اليوم الوطني كنتاكي 1444 في السعودية، تابعوا معنا.

عروض كنتاكي اليوم الوطني 92

من أبرز ما يبحث عنه السعوديون عروض كنتاكي اليوم الوطني 92 في المملكة العربية السعودية التي تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة، بحيث تم تقديم تخفيضات خاصة للمواطنين والمقيمين، منها وجبة دبل ديناميت برجر مع بطاطس ومشروب بسعر 30.50 ريال سعودي، وكرانش سوبر ميجا ديل وجبة حارة 12 قطعة دجاج مع بطاطس عائلي بسعر تسعة وسبعون ريال سعودي فقط.

بالإضافة إلى ما سبق من عروض اليوم الوطني كنتاكي 1444 يمكنكم الحصول على قطعتين من داجا ليز ماكس كرانش. بسعر 30.50 ريال سعودي، مع أربع قطع دجاج ليز ماكس كرانش مع بطاطس وسط مع مشروب. بسعر خمسة وعشرون ريال فقط، أيضا يمكنكم شراء وجبة عائلية متنوعة تتكون من أربع قطع دجاج. واثنان تويستر و2 زينجر وأربعة ستربس مع بطاطس عائلي ومشروب واحد لتر بسعر 95 ريال فقط.

طريقة الطلب من كنتاكي

يمكنكم طلب الطعام من متجر كنتاكي من خلال الدخول للمتجر الإلكتروني على الإنترنت، ثم اذهب مباشرة إلى قسم الوجبات. بعد ذلك اختر الوجبة التي تريد طلبها، وحدد نوعية الوجبة إما حار أو عادي أو مكس. ثم انقر على أيقونة أضف الطلب، بعد أن تنتهي من اختيار الوجبات انقر على عرض العربة، ثم انقر على زر انتقل للدفع. وأخيرا أضف بيانات المشتري وتحدد المكان المقرر من أجل توصيل الطلب.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال تحدثنا فيه عن موضوع عروض كنتاكي اليوم الوطني 92. كما ذكرنا لكم طريقة الطلب من المتجر الإلكتروني للحصول على الأطعمة التي ترغبون بها بما أنه تم وضع عروض اليوم الوطني وجبات كنتاكي 1444.