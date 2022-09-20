نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سريع رابط التسجيل في حساب المواطن من الجوال بعد التحديثات الاخيرة للبرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار أمر ملكي يفيد بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، حيث تم إغلاق التسجيل في البرنامج منذ عام ٢٠٢٠، ولم تقم الوزارة بتحديد موعد لإغلاق البرنامج لذلك أوجبت على كافة الراغبين في التقديم سرعة إتمام الإجراءات اللازمة. في سياق الموضوع يمكنك التعرف على حاسبة حساب المواطن التقديرية برقم الهوية.

ويعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي تقوم بتقديم الدعم إلى المواطنين ومساعدتهم على توفير حياة مستقرة، وتقوم الوزارة بدراسة الطلبات المقدمة والرد عليها بالموافقة أو الرفض بناء على التحقق من توافر جميع الشروط المعلن عنها.

رابط التسجيل في حساب المواطن

بعد فتح البوابة الإلكترونية بأمر ملكي يمكنك اتباع الخطوات التالية أو مشاهدة الفيديو أسفل الفقرة والتعرف على خطوات التسجيل، كذلك وضحنا عبر موقعنا بالفيديو خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن برقم الهوية.

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم، رقم الجوال التي يتم التواصل عليه مع المتقدم، وتاريخ الميلاد.

ثم الضغط على زر التالي، وسوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المدرج ضمن البيانات، تشتمل الرسالة على كلمة مرور مؤقتة.

إدخال كلمة المرور المؤقتة داخل الخانة المخصصة لها، ثم يتم إدراج كلمة مرور جديدة.

إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم والتي توضح الحالة الاجتماعية. عدد المعالين، محل الإقامة، البيانات المتعلقة بالعقار، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالحساب المصرفي.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام. إرفاق المستندات المطلوبة والتي تتمثل في صور الهوية الوطنية. الوثيقة التي توضح المرتب الشهري، ملف يفيد بالحالة الاجتماعية الخاصة بالمستخدم. وفي حال كان المتقدم متزوج يشترط أن يتم تقديم وثيقة تفيد بالدخل الشهري الخاص بزوجته.

ثم الضغط على زر إرسال الطلب.

ويتم الرد على طلبات التقديم فور الانتهاء من دراستها، وسوف يتمكن المتقدمين من الاستعلام عن طلباتهم إلكترونيا.

شروط القبول في برنامج حساب الموُاطن

من أهم وأبرز شروط القبول في البرنامج بعد التعديلات الجديدة التالي، يهمك التعرف على استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم على أراضي المملكة، وألا يكون مقيما داخل أحد السجون أو الملاجئ. ألا يزيد عُمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما. الالتزام بجميع التعليمات وإدخال البيانات بشكل صحيح. ألا يكون لدى المتقدم أي من الممتلكات أو الأصول ذات القيمة. يجب أن يكون المتقدم من ضمن الأفراد ذوي الدخل المحدود أو المنخفض.

وضحنا عبر السطور السابقة خطوات ورابط التسجيل في حساب المواطن الجديد بعد التعديلات الجديدة التي طرأت على البرنامج.