نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جهازك بخصم 20% حتي 50%” عروض اكسترا في اليوم الوطني 92 / أهم الخصومات على جميع الجوالات الذكية والأجهزة المنزلية بدون حد أدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض اليوم الوطني 92 اكسترا من أكثر التخفيضات والعروض التي ينتظرها المواطنين في السوق السعودي بقوة، وذلك مع قرب حلول اليوم الوطني 92 للمملكة، حيث يتم تقديم قائمة تخفيضات قوية من قبل شركة اكسترا لجميع العملاء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

تعد شركة اكسترا من كبرى الشركات التي تعمل داخل المملكة في مجال التجزئة وتتوافر متاجرها في جميع المناطق وقد لاقت انتشارا واسعا وثقة من المواطن السعودي منذ تأسيسها عام 2003 من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات، حيث عملت شركة اكسترا على تزويد السوق السعودي بتجربة التسوق الكامل الجوانب للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وكذلك الأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية و التلفزيونات والهواتف المحمولة، وللمزيد من التفاصيل حول عروض اكسترا في اليوم الوطني نطلعها عليكم بالسطور التالية.

عروض اليوم الوطني 92 اكسترا

اعلنت متاجر اكسترا عن الكثير من العروض والتخفيضات الجديدة احتفالا بـ اليوم الوطني السعودي 92 وتبدأ الخصومات من 20% حتي 50% على منتجات متنوعة مقدمة من الشركة يمكن أن تتعرف على هذه العروض في ما يلي.

عروض اليوم الوطني اكسترا جوالات

من أبرز العروض التي تقدمها متاجر اكسترا هي عروض على الجوالات بمناسبة اليوم الوطني 92 وهي كالتالي:

هاتف آيفون 13 باللون الازرق نسخة 128 جيجا بايت يتم عرضه بسعر 3,499 ريال سعودي والذي كان معروضا فيما قبل بسعر 3,799 ريال.

هاتف هونر 50 الجيل الخامس نسخة 128 جيجا بايت تم تخفيض السعر من 2199 ريال إلى 1299 ريال.

هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 اف اي تم تخفيض السعر من 2999 ريال إلى 1549 ريال وذلك للنسخة 128 جيجا بايت.

هاتف سامسونج جلاكسي آي 52 تخفيض من 1,649 ريال إلى 1299 ريال وذلك للنسخة 128 جيجا بايت.

عروض الأجهزة من اكسترا في اليوم الوطني 92