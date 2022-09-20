نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات اليوم الوطني 92 ومتى تبدأ عروض اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع إقتراب اليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرون سبتمبر يكثر السؤال حول “متى تبدأ عروض اليوم الوطني” وكذلك فعاليات اليوم الوطني 92، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق فعاليات اليوم الوطني 92 من خلال إحتفالات كبيرة وذلك في الفترة ما بين الثامن عشر والسادس والعشرون من سبتمبر الجاري.

فعاليات اليوم الوطني 92

من المنتظر أن تتنوع فعاليات اليوم الوطني السعودي 92:

عرض المقاتلات والطائرات العسكرية والمدنية في أجواء المملكة تحت شعار “تحية وطن”

القيام بعدد 34 عرض جوي وبحري من خلال الطائرات المدنية والسف والزوارق تحت شعار “تحية وطن” من أجل الإحتفال برا وبحرا وجوا.

عروض جوية بطائرات تايفون في 14 مدينة.

عروض جوية في 13 مدينة وهي الرياض وجدة والخبر والدمام والجبيل.

عروض بالطائرات في الأحساء والطائف وتبوك.

عروض بالطائرات في سراة عبيدة وثمنية وخمس مشيط والباحة.

استعراض كبير لزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة.

تقوم وزارة الحرس الوطني بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني 92من خلال عددا من المروحيات والتي تحمل علم المملكة.

مشاركة قوات حرس الحدود في مكة والشرقية في الإحتفالات.

مشاركة السفن والزوارق والحوامات والتي تنطلق ضمن فعاليات اليوم الوطني 92.

مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي في الرياض وجدة بالطرق السريعة، ومشاركة الفرق الموسيقية بالسلام الملكي السعودي، وكذلك مشاركة السيارات الكلاسيكية برئاسة الحرس الملكي.

مشاركة 15 جهة عسكرية في اعلروض الجوية والبحرية.

مشاركة وزارة الدفاع والقوات البحرية الملكية والصقور السعودية ووزارة الحرس الوطني في عروض اليوم الوطني.

تقوم وزارة الداخلية بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني 92، من خلال مفاجأت ترفيهية وتمكين المواطنين من معرفة مسيرة الوزراء.

مسرح يحاكي الواقع الإفتراضي من أجل إثراء أي نواحي معرفية.

متى تبدأ عروض اليوم الوطني السعودي

من المنتظر أن تبدأ فعاليات اليوم الوطني 92 لمدة أربعة أيام من 21 وحتى 24 من سبتمبر الجاري من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة مساء.

مهرجانات ترفيهية ضمن فعاليات اليوم الوطني 92

من المنتظر أن تنطلق عدد 12 مهرجان والتي تنطلق في الحدائق والمتنزهات العامة فضلا عن عروض ترفيهية وتراثية وأعمال حرفية ومنصات تفاعلية وتراث شعي يدعم المناطق المختلفة.

أماكن إقامة فعاليات اليوم الوطني 92

من المنتظر أن تقام عروض اليوم الوطني ضمن فعاليات اليوم الوطني 92 في عدة أماكن وأهمها: