نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف وزارة التجارة للذكور والاناث1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف وزارة التجارة للذكور والاناث1444، لقد قامت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن توفير العديد من الوظائف الشاغرة والجديدة للجنسين في جميع التخصصات المتخلفة، وذلك عبر الحساب الرسمي على منصة توتير وأيضا يمكن للأشخاص الذين يريدونها يمكنهم التسجيل عبر الموقع الرسمي التي قامت الوزارة بإطلاقه عبر الأنترنت.

إن وزارة التجارة تعتبر من احدي الوزرات الحكومية السعودية المسئولة عن تنظيم حركة التجارة داخل المملكة، وتقوم هذه الوزارة أيضا بتولي العديد من المهام المتخصصة بعملية تبادل السلع والخدمات هذا أيضا تنفيذ بعض السياسات التجارية، إن وزارة التجارة تم تأسيسها منذ عام 1373هـ وتكون في العاصمة الرياض يرأسها المدير التنفيذي ماجد بن عبد الله القصبي، وتقوم بتسهيل التجارة داخل وخارج المملكة وتعمل على تعزيز وازدهار وتطوير الاقتصاد السعودي.

موعد التقديم في وظائف وزارة التجارة

قامت الوزارة بتوفير العديد من الوظائف الشاغرة للجنسين ومنها مهندس مدني، مهندس معماري، باحث تجارى هذا بالإضافة إلى 58 وظيفة شاغرة في تخصصات مختلفة، وقامت بإعلان موعد بدء التقديم للوظائف المتاحة لديها على أن يبدأ التقديم يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر صفر لعام 1444 الحالي، والموافق 20 سبتمبر لعام 2022 في تمام الساعة 12 صباحا، ويتم إغلاق باب التقديم يوم السبت الموافق 28 من شهر صفر لعام 1444هـ الحالي والموافق 24 سبتمبر لعام 2022 الحالي.

الوظائف المتاحة لدى وزارة التجارة للجنسين

إن وزارة التجارة تعمل جاهدا على توفير فرص عمل للشباب والإناث وذلك للحد من البطالة المتزايدة داخل المملكة العربية ألسعودية، وقامت الوزرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير 58 وظيفه شاغره للجنسيين، ويتم تقسيمهم إلى 24 وظيفة إلى المرتبة السادسة، 8 وظائف إلى المرتبة الثامنة، 6 وظائف إلى المرتبة السابعة ووظيفتين للمرتبة الخامسة وهى على المسميات التالية:

طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة لدى وزارة التجارة

يمكنك التقديم على الوظائف الشاغرة التي قامت وزارة التجارة بالإعلان عنها في المملكة العربية السعودية وذلك عبر الموقع التي أطلقته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على توتير، وفى السطور التالية من هذا المقال سوف نقوم بتوضيح طريقة التقديم وهى كالآتي:

أولا تقوم بالدخول إلى منصة مسار.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على قائمة التوظيف المتاحة.

قم باختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلك التعليمي.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية.

قم بإرفاق كافة الشهادات التعليمية وشهادات الخبرة.

أخيرا الضغط على تسجيل.

شروط التقديم على وظائف وزارة التجارة 1444

إن الوزارة قامت بتحديد بعض الشروط اللازمة للتقديم في الوظائف الشاغرة، وقد دعت الخريجين والخريجات الراغبين في التقديم في تلك الوظائف وهى كالآتي: