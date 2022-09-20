موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 92 للطلاب والموظفين في القطاع العام والخاص

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عمر شويل - جدة ينتظر مواطني المملكة العربية السعودية موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار “هي لنا دار”، والذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام، ويعد من الأمور التي تشغل الكثير من الرأي العام في السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك مع قرب الاحتفالات به، وليعرف موظفي القطاع العام والخاص والطلاب موعد العطلة الرسمي لإحياء هذه المناسبة والاحتفال بها.

موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 92 للطلاب

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت مسبقاً موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 92، والذي يوافق 21 سبتمبر 2022م، و25 صفر 1444هـ، على تبدأ الاجازة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية من يوم الأربعاء ثم استكمال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وتكون العودة للمدارس بداية من يوم الأحد.

موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 92 للبنوك والموظفين

وأعلنت الحكومة السعودية موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 92 بالنسبة للبنوك والموظفين، حيث تبدأ في البنوك من يوم الخميس 21 سبتمبر 2022، وحتى يوم 25 سبتمبر 2022، وأما بالنسبة للموظفين وبعد النظر في اللوائح والقوانين التطبيقية للمواد 127 و128 التي وضعت من قبل وزارة العمل السعودية، فيكون موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 92 للقطاع العام والخاص يبداً من يوم 21 سبتمبر 2022، وينتهي 24 سبتمبر 2022.

وأكدت وزارة الموارد البشرية في بيان لها أن العطلة الرسمية لليوم الوطني سوف تكون مدفوعة الأجر لكل عاملين القطاعي العام والخاص، واستناداً إلى أنه إذا أتي يوم 23 سبتمبر وصادف يوم عطلة رسمية، فيمكن وقتها تقديم اجازة اليوم الوطني السعودي أو تأخيرها، ليحصل العاملين والموظفين على كافة حقوقهم في نطاق اللوائح والقوانين، ونظراً لأن يوم 23 سبتمبر يصادف يوم جمعة وهي عطلة رسمية في الأساس فإن اجازة اليوم الوطني سوف تبدأ يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وتستمر حتى يوم الخميس، وبذلك تصبح مدة العطلة 4 أيام لأن الجمعة والسبت عطلة رسمية بالمملكة، ويقوم بعدها الموظفين بالعودة للعمل لمزاولة اعمال المهنة بشكل طبيعي.

اليوم الوطني السعودي

وفي سياق احتفالات موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 92، فالجدير بالذكر أن السعودية تحتفل بهذا اليوم في 23 سبتمبر من كل عام، وذلك احتفالاً باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية بناءاً على المرسوم الملكي الصادر من الملك عبدالعزيز آل سعود، بتاريخ 17 جمادي الأول عام 1351 هـ، والذي ينص على تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، وذلك كان ابتداءاً من يوم الخميس الموافق 21 جمادي الأول 1351 هـ، والذي يوافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932 م.