نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة الخارجية 1444 متاح الآن للتقديم للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة الخارجية 1444 متاح الآن للمواطنين للتقديم على الوظائف في المملكة العربية السعودية سواء كانوا اناث أو رجال، حيث أعلنت المملكة عن فتح التقديم لعدد من الوظائف قدر 210 وظيفة للرجال وللنساء في الكثير من التخصصات ويتم التقدم للوظائف عبر البوابة الإلكترونية جدارة وذلك من يوم السبت القادم الموافق 28-2-1444، وينتهي التقديم في يوم الأربعاء الموافق 02-03-1444، كما حددت وزارة الخارجية السعودية أن المراتب المخصصة بالوظائف هي (الرتبة الخامسة – السادسة – السابعة – الثامنة).

وعبر موقعنا ثقفني نوضح لكم كيفية التقديم لوظائف وزارة الخارجية 1444 عبر الرابط masar.gov.sa والشروط وما نحو ذلك، يجب عليك مراجعة جميع الخطوات والشروط لكيفية التقديم الصحيح للوظائف.

طريقة التقديم لوظائف وزارة الخارجية 1444

تسجيل الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لمنصة جدارة مسار عبر التقديم للوظائف.

التأكد من كيفية إدخال البيانات الخاصة بكل متقدم عبر البوابة من صحتها.

نختار قسم التقديم على إعلانات الوظائف.

قراءة جميع الشروط والتعليمات بشكل متقن.

اختيار الوظيفة التي يريد المتقدم العمل بها بعد التأكد من شروطها هل مناسبة له أم لا.

تقديم الطلب عبر الضغط على أيقونة حفظ.

ما هي شروط التقديم لوظائف وزارة الخارجية 1444

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عدة شروط واضحة للجميع للتقديم على الوظائف المعلنة وجائت كالتالي:

نجاح المتقدم في اختبار القدرة المعرفية. معادلة الشهادة من هيئة وزارة التعليم وذلك في حالة لو كان المتقدم حصل عليها من خارج المملكة العربية السعودية. نجاح المقابلة الشخصية.

ضوابط ترشيح وزارة الخارجية 1444

ترشيح المتقدمين الذين حصلوا على معدل 50% ثم أعلى.

في حالة كان المعدل متساوي يتم اختيار المتقدمين الأحدث وفق سنة التخرج.

المرشحين يتم اختيارهم حسب أساس النقاط المكتسبة في المقابلة الشخصية بأعلى الدرجات.

إذا كانت البيانات غير متطابقة يتم استبعاد المرشح المتقدم للوظيفة.

لن يتم ترشيح المتقدمين والقبول للوظائف إلا بعد مطابقة البيانات ونجاح المقابلات الشخصية.

رقم وزارة الخارجية السعودية للتواصل والاستفسارات

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية حددت الكثير من الطرق لكيفية التواصل والاستفسار حول أي شئ يخص الوظائف: