نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الدعم السكني 1444 وشروط الدعم الجديدة وطريقة تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم السكني وشروط الدعم الجديدة، لقد تم إطلاق برنامج سكني عام 2018 تحت إشراف وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وكان الهدف من هذه المبادرة التي أطلقتها الحكومة السعودية هو تقديم وحدات سكنية وترميم المساكن الاسرة وتقديم دعم مادي للأسر المستفيدة من الدعم وهذا وفقا إلي الرؤية المستقبلية التي وضعتها الحكومة في تحسين كافة الأوضاع التي تمر بها البلاد لعام 2030 لتحقيق أقصى درجات الاستقرار للمواطنين، وحددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم من خلالها تحديد الأسر أو الفرد المستحق للدعم ولابد أن تتوفر هذه الشروط في المتقدم لقبول الطلب.

التسجيل في الدعم السكني

يعد الدعم السكني من البرامج الهامة جدًا في المملكة و تساعد عدد كبير جدًا من الأسر السعودية التي يتوفر به الشروط ومن خلال البرنامج يحصل الأسر المستفيدة على دعم مادي بشكل شهري و تقديم وحدات سكنية، وهذا بهدف زيادة نسبة التملك إلي 70% قبل 2030، ولذلك سنوضح لكم طريقة التسجيل في الدعم السكني وهي:

الدخول إلى منصة سكني الإلكتروني.

ثم الضغط على تسجيل جديد.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد، رقم الجوال.

سيتم إرسال رسالة نصية بكود التفعيل للتأكد من هوية المتقدم.

قم بإدخال الكود والضغط على التالي.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل قم بإدخال البيانات المطلوبة من (البريد الإلكتروني، رقم الجوال، كلمة المرور).

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

ثم قم بالإجابة عن أسئلة السكن الحالي، والبيانات المطلوبة.

عند الانتهاء من عملية التسجيل ستظهر أمامك رسالة اذا كنت مؤهل أم لا.

في حالة قبول الطلب سيتم تحديد موعد.

ما هي شروط الدعم السكني الجديدة

وضعت وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري شروط وضوابط مخصوصة يتم من خلالها تحديد الأسر أو الفرد المستحق للدعم، في حالة توافق الشروط يتم قبول طلب التسجيل في الدعم السكني، والشروط هي:

أن يكون الأسرة المتقدم سعودي الجنسية (زوج وزوجة ولديهم أبناء لم يتجاوزا عمر 25 عام، الإناث الغير متزوجات).

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر رب الأسرة المتقدمة عن 25 عام يستثني من ذلك ( المرأة المطلقة التي مر على طلاقها عامين، الأخوة في حالة وفاة الوالدين، الأم الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين).

عدم امتلاك الأسرة مسكن مناسب للعيش وذلك خلال آخر 5 سنوات.

ألا يكون المتقدم قد حصل على الدعم السكني الحكومي أو الخاص من قبل.

استمرارية استيفاء شروط الاستحقاق حتى موعد الحصول على الدعم.

موعد نزول الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان السعودية موعد محدد لنزول الدعم السكني للمستفيدين المسجلين في الدعم السكني وذلك منعً من التزاحم على آليات الصرف والتسهيل على المواطنين، وعلى ذلك يكون موعد صرف الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي في حالة عدم توافق هذا اليوم إجازة رسمية في هذه الحالة قد يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره وتعلن الوزارة عن ذلك.